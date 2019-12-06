2019-12-06T11:17:07+03:00
Общество

Загадочная смерть российского миллиардера: британская полиция ищет свидетелей ДТП, в котором погиб Дмитрий Обретецкий

Один из самых успешных волгоградских бизнесменов и владелец группы компаний «Магнат» попал под колеса авто и умер спустя неделю
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Дмитрий Иванович Обретецкий ушел из жизни 30 ноября 2019 года. Фото: ГК "Магнат"Дмитрий Иванович Обретецкий ушел из жизни 30 ноября 2019 года. Фото: ГК "Магнат"
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Один из богатейших бизнесменов Волгограда, владелец группы компаний «Магнат» Дмитрий Обретецкий погиб нелепой смертью после ДТП в Англии, где жил в последние годы. Британские таблоиды называют его смерть загадочной, а полиция графства Суррей ищет свидетелей массового ДТП, во время которого российский миллиардер угодил под колеса автомобиля. Авария с участием трех машин произошла на Уоррен-Лейн в Оксшотте вечером 25 ноября.

«Столкновение произошло около 4.45 вечера в понедельник 25 ноября. В нем участвовали три автомобиля и 49-летний Дмитрий, который в это время выгуливал собаку. Собака умерла на месте происшествия. Мужчина был доставлен в больницу на скорой помощи с серьезными травмами, но, к сожалению, умер в субботу, 30 ноября», - говорится в сообщении полиции графства Суррей.

«Он получил очень сильные травмы головы, неделю был в коме. Спасти его врачам так и не удалось. Он умер, не приходя в себя», - рассказал «КП-Волгоград» один из близких знакомых бизнесмена.

Британская полиция продолжает расследование обстоятельств смертельного ДТП и просит очевидцев поделиться информацией или записями с видеорегистраторов. Семья Дмитрия Обретецкого через полицию графства Суррей поблагодарила всех за поддержку и сочувствие, а также попросила не строить загадок и дождаться окончания расследования. Ранее в британских таблоидах появились статьи о «загадочной гибели русского миллиардера» и предположения, что авария могла быть специально подстроена.

«Мы просим людей не спекулировать на обстоятельствах инцидента» и «уважать нашу частную жизнь», - цитирует полиция обращение детей погибшего в результате ДТП Обретецкого. Самого Дмитрия они называют «тихим и замкнутым», а также «самым удивительным человеком, который заполнил нашу жизнь».

Напомним, Дмитрий Обретецкий основал свой бизнес в Волгограде в 1991 году, сейчас группа компаний «Магнат» работает по всей России. В последние семь лет бизнесмен обосновался на Туманном Альбионе. Жил в лондонском пригороде Оксшотт - весьма престижном месте. Но нередко приезжал в родной город по делам. Дмитрия знали, как страстного футбольного болельщика. У него осталось трое детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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