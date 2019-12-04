2019-12-04T11:00:10+03:00
Общество

Один из богатейших бизнесменов Волгограда погиб в Англии

Владелец группы компаний «Магнат» Дмитрий Обретецкий скончался после ДТП в Лондоне
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Дмитрий Иванович Обретецкий ушел из жизни 30 ноября 2019 года. Фото: ГК "Магнат"Дмитрий Иванович Обретецкий ушел из жизни 30 ноября 2019 года. Фото: ГК "Магнат"
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Один из самых богатых бизнесменов Волгограда, владелец группы компаний «Магнат» Дмитрий Обретецкий погиб в результате ДТП в Англии на 50-м году жизни. «В понедельник, 23 ноября, в Лондоне его сбила машина недалеко от дома. Он получил очень сильные травмы головы, неделю был в коме. Спасти его врачам так и не удалось. Не приходя в себя, Дмитрий Обретецкий умер 30 ноября 2019 года», - сообщил «КП-Волгоград» один из близких знакомых бизнесмена.

Компанию «Магнат Трейд Энтерпрайз» Дмитрий Обретецкий создал в Волгограде в далеком 1991 году. Позже появились логистическая компания Magnat logistics, рекламное агентство ADVANT и другие. На сегодняшний день в группе компаний «Магнат» более двух тысяч постоянных сотрудников. Она является официальным дистрибьютором Procter&Gamble, Mars, Pepsi, SUN InBev и других, работает на всей территории России. Юридически часть фирм давно ушла из Волгограда и зарегистрирована в Свердловской области.

- Он был настоящим Бизнесменом: родом из 90-х, Дима построил одну из самых, возможно, цивилизованных и «европейских» компаний в России. Мы рады, что работали и дружили с Тобой, - пишут слова соболезнования друзья и партнеры Обретецкого.

Дмитрий Обретецкий с семьей уже давно перебрался в Лондон. Всему миру он стал известен, когда на матче Евро-2008 между сборными России и Голландии болел за наших на голландской трибуне. Обретецкий развернул флаг России с надписью «Волгоград». Эти кадры с победного для России матча тогда публиковали СМИ всего мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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