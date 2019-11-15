2019-11-15T13:09:13+03:00
Общество

"Опять ошиблись?": осенние сбросы ГЭС грозят рыбному хозяйству на Волге

«Большая» вода может нанести непоправимый урон
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Уровень воды в дельте Волги уже превышает среднемноголетние значения более, чем на метр. Фото из архива КП.Уровень воды в дельте Волги уже превышает среднемноголетние значения более, чем на метр. Фото из архива КП.
Изменить размер текста:

Рыбный промысел в Астраханской области опять под угрозой. Если весной 2019-го в дельту Волги "большая" вода практически не дошла, то в ноябре она грозится ее затопить. Уровень воды уже на метр выше нормы.

НЕ ЗАСОХЛА, ТАК ЗАХЛЕБНЕТСЯ

Напомним, весной в Астраханской области из-за нехватки воды не смогла отнереститься рыба, которая зашла в дельту Волги с Каспийского моря. Максимальный сброс с гиброэлектростанции в начале мая составил 25 тысяч кубометров в секунду и длился всего пять дней. В некоторые полои и притоки Волги вода совсем не зашла, а куда попала, так же быстро и ушла. В итоге десятки тонн рыбы погибли.

Астрахань. Нерест. Рыба кишит у берегов из-за мелководья.

В Астраханской области Воблу можно было черпать ведрами. Ихтиологи забили тревогу и сбросы увеличили, но было поздно.

И вдруг в начале ноября вода хлынула в дельту Волги. Да так, что грозит очередной бедой.

По данным Волжско-Каспийского филиала «КаспНИРХ», сейчас уровень воды в дельте Волги составляет 337 сантиметров. Это на 1 метр 6 сантиметров выше в сравнении с прошлогодными показателями. За последнюю неделю уровень воды поднялся еще на 38 сантиметров.

Из пресс-релиза института: "Среднедекадная величина расхода воды составила 9400 кубометров в секунду, при среднемноголетней норме 5600 м3. Хотя согласно пункту 31 действующих «Основных правил использования водных ресурсов Волгоградского водохранилища на реке Волге» среднедекадная величина пропусков не должна превышать 8000 м3. Сегодня она уже превышает ее на 1400 кубов в секунду".

Еще 14 сантиметров и вода хлынет в дельту Волги и притоки Волго-Ахтубинской поймы. Фото филиала "КаспийНИРХ"

Еще 14 сантиметров и вода хлынет в дельту Волги и притоки Волго-Ахтубинской поймы. Фото филиала "КаспийНИРХ"

- Еще немного и вода затопит Волго-Ахтубинскую пойму и дельту Волги. Недостающий уровень составляет всего 14 сантиметров. Таким образом, ошибочный прогноз приточности воды и потеря регулирующей способности нижневолжских водохранилищ может привести к негативным последствиям для рыбного хозяйства региона, - заявляют специалисты филиала «КаспНИРХ».

Вновь ошиблись?

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Обучение после 50: востребованное и доступное
Заместитель генерального директора по подготовке кадров Союза «Молодые профессионалы» (ВорлдСкиллс Россия) Светлана Крайчинская рассказала о перспективах программы обучения и переквалификации людей в возрасте 50 и старше
Экс-глава МВД РФ: "Мы можем понизить уровень коррупции до «социально терпимого». Как было в СССР..."
Генерал армии Анатолий Куликов в эфире Радио «Комсомольская правда» прокомментировал решение Конституционного суда России о конфискации имущества у знакомых коррупционеров [аудио]
Новости 24
В Волгограде водитель избил маршрутчика до сотрясения мозга прямо на дороге
«Верните врача, спасите дочь»: в Астрахани мамочка новорожденной добилась возвращения уволенного реаниматолога
Астраханский суд отправил главу района в колонию за аферы с жильем для переселенцев
В пригородном поезде поймали волгоградца с пистолетом
На капремонт «быковской» трассы Самара-Волгоград потратят 376 миллионов рублей
На Красном подключают новую котельную
Под Волгоградом хоронят главу Иловлинского района
В Урюпинске лихач на иномарке сбил 5-летнего мальчика и скрылся
Бизнесмен из Волгограда уволил беременную работницу и заплатил за это
Двое погибли в массовом ДТП на мосту через Ахтубу
Боремся с курением: в Волгограде штрафуют торговцев сигаретами и кальянные
В 2020 году на волгоградскую медицину потратят 40,3 миллиарда рублей
В парке «Семейный» установят тренажеры под крышей
В Астрахани по факту столкновения двух лодок завели уголовное дело
В Волгограде создадут крупный кластер по переработке мусора
В Волгограде бутлегер заработал 65 миллионов и отправился в колонию на 5 лет
Все из-за коровы: поезд Астрахань-Волгоград опоздал на три часа
Новым главой Центрального района Волгограда станет Юрий Кокин
Перепутал: безработный волгоградец в порыве мести разбил не ту машину
«Даже не ожидали такого»: волгоградские врачи удалили редкую опухоль парню и вернули к жизни
Как добраться и на чем: в Яндекс.Карты волгоградцам доступен раздел про транспорт
В Астрахани из-за порыва водовода провалился мост
В Волгоградской облдуме появилась пятая фракция из одного «пенсионера»
Инспектора Ростехнадзора поймали на взятке в 40 тысяч рублей
Депутаты Волгоградской области купят себе пять машин за 10 миллионов рублей
Аварию на теплотрассе устранили на западе Волгограда