"Опять ошиблись?": осенние сбросы ГЭС грозят рыбному хозяйству на Волге

Рыбный промысел в Астраханской области опять под угрозой. Если весной 2019-го в дельту Волги "большая" вода практически не дошла, то в ноябре она грозится ее затопить. Уровень воды уже на метр выше нормы.

НЕ ЗАСОХЛА, ТАК ЗАХЛЕБНЕТСЯ

Напомним, весной в Астраханской области из-за нехватки воды не смогла отнереститься рыба, которая зашла в дельту Волги с Каспийского моря. Максимальный сброс с гиброэлектростанции в начале мая составил 25 тысяч кубометров в секунду и длился всего пять дней. В некоторые полои и притоки Волги вода совсем не зашла, а куда попала, так же быстро и ушла. В итоге десятки тонн рыбы погибли.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/710056" frameborder="0"></iframe> Астрахань. Нерест. Рыба кишит у берегов из-за мелководья.

В Астраханской области Воблу можно было черпать ведрами. Ихтиологи забили тревогу и сбросы увеличили, но было поздно.

И вдруг в начале ноября вода хлынула в дельту Волги. Да так, что грозит очередной бедой.

По данным Волжско-Каспийского филиала «КаспНИРХ», сейчас уровень воды в дельте Волги составляет 337 сантиметров. Это на 1 метр 6 сантиметров выше в сравнении с прошлогодными показателями. За последнюю неделю уровень воды поднялся еще на 38 сантиметров.

Из пресс-релиза института: "Среднедекадная величина расхода воды составила 9400 кубометров в секунду, при среднемноголетней норме 5600 м3. Хотя согласно пункту 31 действующих «Основных правил использования водных ресурсов Волгоградского водохранилища на реке Волге» среднедекадная величина пропусков не должна превышать 8000 м3. Сегодня она уже превышает ее на 1400 кубов в секунду".

Еще 14 сантиметров и вода хлынет в дельту Волги и притоки Волго-Ахтубинской поймы. Фото филиала "КаспийНИРХ"

- Еще немного и вода затопит Волго-Ахтубинскую пойму и дельту Волги. Недостающий уровень составляет всего 14 сантиметров. Таким образом, ошибочный прогноз приточности воды и потеря регулирующей способности нижневолжских водохранилищ может привести к негативным последствиям для рыбного хозяйства региона, - заявляют специалисты филиала «КаспНИРХ».

Вновь ошиблись?