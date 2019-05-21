2019-05-21T10:47:40+03:00
Общество

Тонны рыбы на погибель: в Астрахани вобла кишит у берегов из-за маловодья

Рыба еще не успела отнереститься, а вода из поймы Волги и полоев в Астраханской области уже уходит
Екатерина МАЛИНИНАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Рыба из-за маловодья буквально выбрасывается на берег.Рыба из-за маловодья буквально выбрасывается на берег.
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Астраханские и волгоградские паблики сегодня изобилуют видео с рыбалки. Но если волгоградцы все больше хвастаются своими уловами, то астраханцы чаще выкладывают шокирующие кадры с затонов, кишащих рыбой. На Волге в разгаре нерест рыбы. Для Астрахани бешеная рыбалка в эти дни - привычное явление. Но таких скоплений мелкой рыбешки не видели даже бывалые рыбаки.

Астрахань. Нерест. Рыба кишит у берегов из-за мелководья.

«Да тут столько рыбы, что ее можно ловить хоть руками, хоть шапками. Я такого еще не видел. Главное не упасть в эту кишащую воблу, а то она меня затопчет», - шутит астраханец, снимая на видео тысячи рыбешек готовых выпрыгнуть на берег из-за тесноты в воде.

- В настоящее время на водных объектах Астраханской области продолжается нерест воблы, леща, сазана, карася, густеры, синца, красноперки. К середине мая уже вылупились личинки рыб, до достижения ими мальковых стадий развития необходимо не менее 35-40 суток, - поясняют специалисты Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ "ВНИРО" ("КаспНИРХ").

Вот только не успеют эти мальки вырасти. В Ахтубинском районе вода уже уходит.

«Очень жаль, что вся эта рыба погибнет», «Беда на самом деле», «Больно на это смотреть. Издевательство над рыбой», «Ждем посты массовой гибели рыбы», «Скоро будем к памятнику "Воблы" возле Бекаса, гвоздики подносить и поминать её», - сокрушаются в комментариях под видео астраханцы.

В Астраханской области тысячи рыбешек обречены на гибель из-за нехватки воды.

Ситуация на Нижней Волге напрямую зависит от сбросов на Волжской ГЭС. Еще в начале весны прогнозы были не самыми радостными. Зима хоть и была снежная, но из-за сухой осени вся влага сразу же впитывалась иссушенной землей. Максимальный сброс в начале мая составил 25 тысяч кубометров в секунду и длился он пять дней. "Сельскохозяйственную полку" выдержали, а вот на "рыбохозяйственную полку" воды не хватило.

С 22 мая сброс воды на ГЭС выйдет на меженный уровень и будет всего 5 тысяч кубометров в секунду. Вода успела зайти в Волго-Ахтубинскую пойму, но уходит оттуда очень быстро.

Приток воды в Волгоградское водохранилище составил всего 13% нормы. Суммарный приток воды в водохранилища на Волге и Каме составил 45,8 км3 или 69% нормы.

- Когда был максимальный сброс и рыба зашла на мелководья на нерест, стояла жаркая погода. Рыба отметала икру. Но вода также быстро оттуда ушла, поэтому достаточно много икры осталось на траве. Это определенным образом скажется на популяции рыб через три - пять лет. Кроме того, из-за низких сбросов может серьезно пострадать и сельское хозяйство. Обычно за второй квартал объем сбросов превышает 100 км3, а в этом году ожидается всего 69 км3, - говорит Сергей Яковлев, главный ихтиолог Нижневолжского филиала ФГБУ "Главрыбвод".

- Сейчас вода в колодце еще есть. Правда, после полива приходится ждать несколько часов, чтобы он наполнился. Но ведь и время еще весна. Что будет дальше – посмотрим, - говорит Надежда, жительница села Красный сад.

Волгоградские власти обещали подкачивать воду в Волго-Ахтубинскую пойму. Но будут это делать летом и ближе к осени, чтобы жители не остались без воды. Деньги на это в бюджет уже заложили.

ВАЖНО!

С 16 мая по 20 июня в водных объектах Астраханской области действуют ограничения на любительский лов. Рыбалка разрешена только в границах населенных пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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