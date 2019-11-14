2019-11-14T13:39:23+03:00
Общество

Памятник Александре Пахмутовой поставили в Волгограде

Скульптор Сергей Щербаков изобразил Пахмутову девочкой с аккордеоном в память о сталинградском детстве [фото, видео]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Бронзовую скульптуру установили в сквере имени Пахмутовой 14 ноября.Бронзовую скульптуру установили в сквере имени Пахмутовой 14 ноября.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Композитор Александра Пахмутова 9 ноября отметила свой 90-й день рождения. Были и юбилейный концерт, и торт, поздравления от президента страны и миллионов людей по всему миру. А на Родине народной артистки СССР в Волгограде Пахмутову отлили в бронзе. Юная девочка с косичками и аккордеоном, сидящая на табуретке среди берез - именно такой запомнят композитора будущие поколения волгоградцев. Автор композиции - скульптор Сергей Щербаков. Установили Пахмутову в бронзе на берегу поймы реки Царицы в сквере, который будет носить ее имя. Чтобы подчеркнуть неразрывную связь с музыкой, главную аллею выложили черно-белой плиткой в виде клавиш рояля. Торжественное открытие сквера и скульптуры с музыкой и песнями намечено на 15 часов 15 ноября.

Скульптор и его помощники осторожно выгружают скульптуру из машины. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Скульптор и его помощники осторожно выгружают скульптуру из машины.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- У нас в городе появится еще одно культовое место. Хотелось бы, чтобы вся эта спешка была не даром. Если Пахмутова приедет на открытие, было бы замечательно, - признается скульптор Сергей Щербаков.

В Волгоград привезли бронзовую скульптуру Александры Пахмутовой.Екатерина СИМОХИНА

Отливали скульптуру в Подмосковье, затем она несколько дней ждала своего часа, а 14 ноября ее привезли в Волгоград. На вид - совсем небольшая, всего 120 сантиметров в высоту. Вес - 306 килограммов. Установили ее на гранитный постамент, тоже небольшой.

Скульптурную композицию закрепили на постаменте. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Скульптурную композицию закрепили на постаменте.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Скульптор воплотил в «Девочке с аккордеоном» образ из сталинградского детства, весны 1943 года, когда юная Аля Пахмутова играла раненым в госпиталях.

Памятник композитору Александре Пахмутовой установили в Волгограде.Екатерина СИМОХИНА

- Это будет не просто памятник при жизни, да и не памятник вовсе, а скульптурная композиция в память о нашей знаменитой землячке, - подчеркнул в беседе с корреспондентом «КП-Волгоград» Сергей Щербаков.

Девочка с аккордеоном на табурете - так выглядит памятник. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Девочка с аккордеоном на табурете - так выглядит памятник.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Отчеканили специально к юбилею и памятные медали с изображением Пахмутовой по эскизам известного художника и геральдиста Владислава Коваля. На торжественной церемонии их вручат волгоградским деятелям искусства.

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Сталинградское детство композитора Александры Пахмутовой

- Я помню, летом 1942 года мы с ребятами работали на военном складе №165. Он был в районе Красноармейска. Мы сортировали белье. Работа была нетрудная. Мы работали с удовольствием и наивно этим гордились, - вспоминает Пахмутова те годы (подробности, архивные фото).

КСТАТИ

За кулисами юбилейного вечера Александры Пахмутовой: звездные гости и торт с композитором и поэтом

После грандиозного концерта в Большом театре, где праздновали юбилей Александры Пахмутовой, - здесь же, в Бетховенском зале, состоялся банкет (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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