В Волгограде к юбилею Александры Пахмутовой отчеканили памятные медали

СЕГОДНЯ 14:07 2019-11-12T15:51:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Композитора Александру Пахмутову в Волгограде решили запечатлеть в бронзе в память о ее сталинградском детстве. Скульптор Сергей Щербаков изобразил ее весной 1943-го, когда юная Аля играла на аккордеоне раненым в госпиталях. Скульптурную композицию «Девочка с аккордеоном» установят в новом сквере на правом склоне поймы реки Царицы. Торжественное открытие состоится в пятницу, 15 ноября 2019 года. А работникам культуры и искусства во время церемонии будут вручать памятные медали, выпущенные специально к 90-летнему юбилею нашей знаменитой землячки.

Эскиз юбилейных медалей нарисовал известный волгоградский художник и геральдист Владислав Коваль. Всего сделали 50 медных памятных знаков и несколько серебряных. Надпись на них гласит: "Отчеканена в честь юбилея Александры Пахмутовой".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="704" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/743353" frameborder="0"></iframe> Владислав Коваль - автор памятной медали в честь юбилея Пахмутовой.Геннадий БИСЕНОВ

- Я уже давно предложил отчеканить памятные знаки в честь великих людей нашего края, не дожидаясь распоряжения сверху. Власти города и региона на это предложение откликнулись, - рассказал "КП-Волгоград" Владислав Коваль.

Так выглядит памятный знак к юбилею Пахмутовой.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Откроет торжества в сквере имени Пахмутовой детский ансамбль «Семицветик», после выступят Даниил Зарипов, Виктория Желудкова и Александра Воробьева (Головченко).

Реверс памятного знака.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Арт-объект решено разместить на центральной аллее сквера имени Пахмутовой, где дорожка выложена плиткой в виде четно-белых клавиш пианино. Скульптурная композиция будет хорошо видна изо всех уголков сквера, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.

Пока же в сквере спешно доделывают зеленую зону, укладывают рулонный газон, высаживают деревья и кусты. Кипит работа и на склонах.

ИСТОЧНИК KP.RU