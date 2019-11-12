В Волгограде к юбилею Александры Пахмутовой отчеканили памятные медали
Композитора Александру Пахмутову в Волгограде решили запечатлеть в бронзе в память о ее сталинградском детстве. Скульптор Сергей Щербаков изобразил ее весной 1943-го, когда юная Аля играла на аккордеоне раненым в госпиталях. Скульптурную композицию «Девочка с аккордеоном» установят в новом сквере на правом склоне поймы реки Царицы. Торжественное открытие состоится в пятницу, 15 ноября 2019 года. А работникам культуры и искусства во время церемонии будут вручать памятные медали, выпущенные специально к 90-летнему юбилею нашей знаменитой землячки.
Эскиз юбилейных медалей нарисовал известный волгоградский художник и геральдист Владислав Коваль. Всего сделали 50 медных памятных знаков и несколько серебряных. Надпись на них гласит: "Отчеканена в честь юбилея Александры Пахмутовой".
Владислав Коваль - автор памятной медали в честь юбилея Пахмутовой.Геннадий БИСЕНОВ
- Я уже давно предложил отчеканить памятные знаки в честь великих людей нашего края, не дожидаясь распоряжения сверху. Власти города и региона на это предложение откликнулись, - рассказал "КП-Волгоград" Владислав Коваль.
Так выглядит памятный знак к юбилею Пахмутовой.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Откроет торжества в сквере имени Пахмутовой детский ансамбль «Семицветик», после выступят Даниил Зарипов, Виктория Желудкова и Александра Воробьева (Головченко).
Реверс памятного знака.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
- Арт-объект решено разместить на центральной аллее сквера имени Пахмутовой, где дорожка выложена плиткой в виде четно-белых клавиш пианино. Скульптурная композиция будет хорошо видна изо всех уголков сквера, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.
Пока же в сквере спешно доделывают зеленую зону, укладывают рулонный газон, высаживают деревья и кусты. Кипит работа и на склонах.
ИСТОЧНИК KP.RU