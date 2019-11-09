90 лет с музыкой: Александра Пахмутова отмечает юбилей

Песни композитора Александры Пахмутовой в России знает каждый без исключения. Их поют несколько поколений, по ним вполне можно изучать историю страны: пионерия и комсомольские стройки, покорение космоса и тайги, международный фестиваль молодежи и студентов и Олимпиада-80. «Нежность», «Надежда», «Команда молодости нашей», «Старый клен», «Как молоды мы были» - у многих ее песен долгая и счастливая судьба, как и у самой Пахмутовой. 9 ноября 2019 года народной артистке СССР исполнилось 90 лет. Юбилейные торжества пройдут в Большом театре, в Госдуме, в разных уголках страны и, конечно, на малой Родине композитора - в Волгограде. В городе-герое откроют сквер имени Александры Пахмутовой, в нем на табуреточке будет вечно сидеть юная Аля с аккордеоном - именно такой изобразил Пахмутову в бронзе скульптор Сергей Щербаков в память о ее сталинградском детстве. «КП-Волгоград» предлагает вспомнить те годы и перелистать старые фото.

Александра Пахмутова. Сталинград. 1935 год. Фото из архива ВОКМФото: Геннадий БИСЕНОВ

Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 году в Сталинграде в поселке Бекетовка, сейчас это Кировский район Волгограда. Ее отец Николай Андрианович был талантливым музыкантом. По вечерам после работы он озвучивал немые фильмы в местном клубе, играл на самых разных инструментах. Мама Мария Андреевна растила четверых детей и была настоящей хранительницей семейного очага. Так что неудивительно, что и талант маленькой Али раскрылся очень рано.

Аля Пахмутова в 1941 году. Ее дом, и школа в Сталинграде. Фото из архива ВОКМФото: Геннадий БИСЕНОВ

Однажды родители пошли в кино на музыкальный фильм и взяли дочь с собой. К их изумлению, вернувшись домой, Саша уселась за инструменит и воспроизвела только что услышанную мелодию. Впервые за фортепиано она села в три с половиной года, а уже в пять лет стала ученицей школы искусств №1 и написала свою первую фортепианную пьесу «Петухи поют».

Джаз Сталгрэс. Сталинград. 1936 год. На фото отец Александры Пахмутовой.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В семь Александра Пахмутова уже серьезно занималась музыкой, а в девять в четыре руки играла вместе с отцом в местном клубе. Но все вдруг вмиг изменилось.

- Я жила в пятиэтажном доме на Сталгрэсе, а школа была через дорогу. Она была каменная, такого розового цвета, кажется трехэтажная. Там я закончила 4 класса, осенью 1941 года начался 5 класс. Мы занимались до поздней осени, а потом уже занимались у кого-нибудь дома. Школа была занята. Не знаю только точно, был ли там госпиталь, или что-то другое, - рассказывала Пахмутова в письме, адресованном ученикам 25-й школы в 1981 году. Сейчас это письмо – один из главных экспонатов маленького школьного музея.

В школе, где училась Пахмутова хранят ее письмо о сталинградском детстве.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

22 июня 1941 года Аля выступала в театре вместе с другими учениками музыкальной школы. Концерт прервали - началась война.

- Я помню, летом 1942 года мы с ребятами работали на военном складе №165. Он был в районе Красноармейска. Мы сортировали белье. Работа была нетрудная. Мы работали с удовольствием и наивно этим гордились, - вспоминает Пахмутова те годы.

6 августа 1942 года семья Пахмутовых отправилась в эвакуацию в Караганду. Там не было пианино, на полгода его юному дарованию заменил аккордеон. С ним она давала концерты в госпиталях, поднимая настроение раненым. Именно в этом образе Пахмутову и отлили в бронзе.

- Вернулись на Сталгрэс в мае месяце. Сестра моя Люся и папа вернулись раньше, в марте1943 и сразу стали работать на Сталгрэсе, - рассказывала Пахмутова.

Но юная Александра в то время уже мечтала о Москве и учебе в Центральной музыкальной школе при консерватории. Поздней осенью 1943 года закончилось ее сталинградское детство. Впереди были годы учебы и упорного труда, так начался путь композитора Александры Пахмутовой на вершину славы.

Александра Пахмутова в Белоруссии в 70-е годы. С баяном композитор Игорь Лученок. Фото из архива ВОКМФото: Геннадий БИСЕНОВ

А детская песенка «Лодочка моторная» в 1956 году положила начало не только счастливому творческому союзу композитора с поэтом Николаем Добронравовым, но и браку длиною в жизнь. Они встретились на радио весной, а уже в августе поженились. Вместе уже 63 года и практически не расстаются.

На этом фото Пахмутова, Евгений Мартынов, Валентина Толкунова, Лев Лещенко, Геннадий Хазанов и футболисты киевского "Динамо". Фото из архива ВОКМФото: Геннадий БИСЕНОВ

А дальше были классические произведения, музыка к кинофильмам и сотни песен, которые пели самые известные артисты и подхватывали миллионы по всей стране. Даже группа «Рамштайн» исполнила ее «Песню о тревожной молодости», причем на русском языке! Было и множество высоких наград, и годы забвения после распада Союза.

А здесь Пахмутова с Людмилой Зыкиной и Иосифом Кобзоном. Фото из архива ВОКМФото: Геннадий БИСЕНОВ

Пахмутова и Добронравов поддерживают юные дарования из Волгограда.Фото: Андрей МИРЕЙКО

За значительный вклад в развитие культуры в 2019 году к наградам Александры Пахмутовой добавился орден Святого апостола Андрея Первозванного. А на Родине ей присвоили звание почетного гражданина Волгоградской области.

Так Пахмутову встречали в родной Бекетовке в 2004 году.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Хотя всю сознательную жизнь Александра Пахмутова прожила в Москве, с родным городом связи она не теряла. Часто приезжала в Волгоград, поддерживала юные таланты. В один из таких приездов Александра Николаевна поехала в Бекетовку, на ту самую улицу, где когда-то стоял первый деревянный дом ее семьи, повидалась с друзьями детства.

Александра Николаевна на пустыре, где когда-то стоял дом семьи Пахмутовых. Из него они переехали в пятиэтажку.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

А в 2012 году Пахмутову в Волгограде ждал еще один сюрприз – старые фото ее родителей. Снимки почти сто лет хранились с семейном альбоме Павлины Зубаревой, которая жила по соседству с семьей Пахмутовых. Александра Николаевна увидела их впервые.

Маруся Улыбина и Николай Пахмутов - родители Александры. 1918 год. Эти фото Пахмутова впервые увидела в 2012 году.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Пахмутовой в Волгограде в 2012 году подарили старинные фото ее родителей.Фото: Андрей МИРЕЙКО

ЮБИЛЕЙ НА ЭКРАНЕ

Первый канал 9 ноября в 10.10 покажет документальный фильм «Александра Пахмутова. Без единой фальшивой ноты», снятый к юбилею композитора. В 14.20 еще один - «Светит незнакомая звезда».

10 ноября в 13.00 на телеканале «Россия» большой юбилейный концерт.

Еще больше архивных фото волгоградцы могут увидеть на выставке в областном краеведческом музее. В интерактивном музее «Россия – моя история» 9 и 10 ноября с 10 до 18 часов будет работать мультимедийная выставка, посвященная Пахмутовой. Вход свободный.

А фирма «Мелодия» к юбилею выпустила виниловую пластинку «Песни Александры Пахмутовой». На ней самые известные произведения композитора в исполнении Анны Герман, Муслима Магомаева, Майи Кристалинской, Льва Лещенко, Иосифа Кобзона, Валентины Толкуновой и других.

Пахмутова и Добронравов неразлучны в песне и по жизни уже 63 года.Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Редакция «Комсомольской правды» присоединяется к поздравлениям. С днем рождения, Александра Николаевна! Здоровья вам и вдохновения!