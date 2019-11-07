2019-11-07T14:57:15+03:00
Общество

К юбилею Александры Пахмутовой в Волгограде установят ее скульптуру

Известный скульптор Сергей Щербаков изобразил ее девочкой с аккордеоном
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Александре Пахмутовой исполнится 90 лет. Фото: ВОКМАлександре Пахмутовой исполнится 90 лет. Фото: ВОКМ
Изменить размер текста:

Народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова 9 ноября будет отмечать свое 90-летие. Волгоградцы своей знаменитой землячкой очень гордятся. В ее честь в ноябре в городе-герое пройдут юбилейные торжества, концерты, выставки. В центре Волгограда на правом склоне поймы Царицы откроют сквер имени Пахмутовой. В нем уже высадили молодые березки. А на выложенной в виде клавишей пианино аллее на следующей неделе установят скульптуру Александры Пахмутовой. Автор - известный волгоградский скульптор Сергей Щербаков. Сейчас он находится в Подмосковье, где уже отлили бронзовую статую. Изобразил скульптор Александру Пахмутову девчонкой с аккордеоном - в память о ее сталинградском детстве.

- Я давно об этом говорил, а к юбилею Пахмутовой все, наконец, получилось. Это будет не памятник, которым отметят заслуги нашей знаменитой землячки при жизни, а посвященная ей скульптура, - подчеркивает скульптор Сергей Щербаков в разговоре с корреспондентом «КП-Волгоград». - Девочка с аккордеоном сидит на табуреточке - я принципиально не хотел делать бюст или памятник, представлять ее в пожилом возрасте. Я хотел изобразить юную Александру Пахмутову. Ее детство, 1943 год, когда она жила в Сталинграде и играла раненым в госпиталях. Потом она уехала в Москву и уже там начала свое триумфальное шествие. Эта часть ее жизни к нашему городу отношения уже практически не имеет.

Бронзовую скульптуру высотой 125 сантиметров отлили в Жуковском. Ее уже собрали воедино. Сейчас Сергей Щербаков занимается шлифовкой.

- Сложно сказать, есть ли портретное сходство, от той поры осталось мало фотографий. Одежду, туфельки, прическу - я просто подбирал то, что носили в то время, - признается автор.

К концу недели работа над скульптурой будет завершена и ее доставят в Волгоград. А увидят юную Пахмутову с аккордеоном волгоградцы в середине ноября, на открытии сквера.

Скульптуру установят в сквере имени Пахмутовой, на склоне поймы реки Царицы напротив бизнес-центра "Меркурий". Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Скульптуру установят в сквере имени Пахмутовой, на склоне поймы реки Царицы напротив бизнес-центра "Меркурий".Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Напомним, Александра Николаевна Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в Сталинграде, в Бекетовке, – сейчас это микрорайон в Кировском районе Волгограда. Ее музыкальный талант раскрыли еще в раннем детстве. Уже в пять лет маленькая Саша сочинила свою первую пьесу для фортепиано. Это было непростое время, затем война. Именно этому периоду жизни и посвятил скульптор памятную композицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Волгоградский природоохранный прокурор: Завод можно закрыть, а дальше что: сталь у китайцев покупать?
«Комсомолка» поговорила с руководителем Волгоградской природоохранной прокуратуры Максимом Макашовым об экологической ситуации на «Красном октябре» и в Светлом Яре, и стали ли горожане более сознательными по отношению к окружающей среде
Демограф: До 2030 года население России будет снижаться — по двум вариантам прогноза Росстата
Глава сектора изучения миграционных и интеграционных процессов Института социологии РАН Владимир Мукомель прокомментировал «КП» данные Счетной палаты о снижении численности населения страны [опрос КП]
Сотрудник ФСБ, вымогавший взятку в биткоинах у экс-главы "Известий", признался в содеянном
Но несмотря на это, самого издателя Эраста Галумова так и судят, по уликам, собранным фактически преступным путем под давлением и вымогательством. Уже состоялось первое заседание суда, хотя и сам обвиняемый, и адвокат требуют пересмотра дела
Битва в совхозе «Новоселовский»: председатель-чеченец защищал русских крестьян от рейдеров
Обозреватель «КП» Ульяна Скойбеда отправилась в село, где с 2010 года идет передел собственности. 22 сентября в Ростовской области очередное столкновение закончилось перестрелкой - пять трупов
Митрополит Волоколамский Иларион: Евангелие можно изучать в школе - это памятник литературы, как и рассказы Чехова
Глава Отдела внешних церковных связей РПЦ рассказал «КП», как его приняли в США, как изменилась церковная ситуация при Зеленском, чем дополнить школьный курс и зачем России «три храма в сутки» [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Волгоградец, укравший в Астрахани сейф с 34 миллионами рублей, отправится в колонию на шесть лет
В Астрахани чиновника оштрафовали на 100 тысяч рублей за халатность
Судье, сбившей насмерть двух братьев под Волгоградом, смягчили наказание
«Зеленая волна» подарила Волгограду три благоустроенных пространства
В Волгоградской области солярка подешевела, но осталась недоступной
В Волжском столкнулись пять машин: два человека в больнице
В Астрахани полиция будет бороться с вандалами-художниками с помощью граффити
Волгоградцам вернули за плохие коммунальные услуги почти 10 миллионов рублей
Волгоградцев бесплатно проконсультирует столичный онколог
Замминистра ЖКХ Астраханской области получила срок за растрату 1,8 миллиона бюджетных рублей
Кальянная превратилась в маникюрную: волгоградцы закрыли шумное заведение на чердаке дома
Андрей Бочаров задумал реставрацию Аллеи Героев и площади Павших Борцов
Под Волгоградом мстительный муж избил жену, вывез в лес и бросил умирать
Прокуратура и суд не могут заставить администрацию установить мусорные контейнеры
В Астрахани мужчине дали 3,5 года тюрьмы за попытку изнасилования
Под Волгоградом прокуратура помогла многодетным семьям получить земельные участки
В Волгограде два пешехода попали под колеса лихачей: один в больнице, другой скончался
Опасных инфекций нет: волгоградский Роспотребнадзор проверил 552 самолета
Рисковать акциями самому или просить помощи эксперта
Беременная на последнем месяце и еще двое пассажиров пострадали в ДТП с маршруткой в центре Волгограда