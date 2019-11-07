К юбилею Александры Пахмутовой в Волгограде установят ее скульптуру

Народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова 9 ноября будет отмечать свое 90-летие. Волгоградцы своей знаменитой землячкой очень гордятся. В ее честь в ноябре в городе-герое пройдут юбилейные торжества, концерты, выставки. В центре Волгограда на правом склоне поймы Царицы откроют сквер имени Пахмутовой. В нем уже высадили молодые березки. А на выложенной в виде клавишей пианино аллее на следующей неделе установят скульптуру Александры Пахмутовой. Автор - известный волгоградский скульптор Сергей Щербаков. Сейчас он находится в Подмосковье, где уже отлили бронзовую статую. Изобразил скульптор Александру Пахмутову девчонкой с аккордеоном - в память о ее сталинградском детстве.

- Я давно об этом говорил, а к юбилею Пахмутовой все, наконец, получилось. Это будет не памятник, которым отметят заслуги нашей знаменитой землячки при жизни, а посвященная ей скульптура, - подчеркивает скульптор Сергей Щербаков в разговоре с корреспондентом «КП-Волгоград». - Девочка с аккордеоном сидит на табуреточке - я принципиально не хотел делать бюст или памятник, представлять ее в пожилом возрасте. Я хотел изобразить юную Александру Пахмутову. Ее детство, 1943 год, когда она жила в Сталинграде и играла раненым в госпиталях. Потом она уехала в Москву и уже там начала свое триумфальное шествие. Эта часть ее жизни к нашему городу отношения уже практически не имеет.

Бронзовую скульптуру высотой 125 сантиметров отлили в Жуковском. Ее уже собрали воедино. Сейчас Сергей Щербаков занимается шлифовкой.

- Сложно сказать, есть ли портретное сходство, от той поры осталось мало фотографий. Одежду, туфельки, прическу - я просто подбирал то, что носили в то время, - признается автор.

К концу недели работа над скульптурой будет завершена и ее доставят в Волгоград. А увидят юную Пахмутову с аккордеоном волгоградцы в середине ноября, на открытии сквера.

Скульптуру установят в сквере имени Пахмутовой, на склоне поймы реки Царицы напротив бизнес-центра "Меркурий".Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Напомним, Александра Николаевна Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в Сталинграде, в Бекетовке, – сейчас это микрорайон в Кировском районе Волгограда. Ее музыкальный талант раскрыли еще в раннем детстве. Уже в пять лет маленькая Саша сочинила свою первую пьесу для фортепиано. Это было непростое время, затем война. Именно этому периоду жизни и посвятил скульптор памятную композицию.