В Волгограде завершили реставрацию поверхности Родины-матери

Реставрацию поверхности монумента «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде завершили раньше намеченного срока. Уже в начале ноября 2019 года величавая громадина избавилась от паутины строительных лесов. Демонтаж завершен почти на месяц раньше срока, сообщил «КП-Волгоград» Владимир Антонов, представитель компании АО «Главзарубежстрой», занимающейся масштабной реставрацией скульптуры. Но об окончании работ говорить еще рано, на монументе выполнено около 80% запланированных работ.

Сейчас реставраторы занимают ногами скульптуры и ее постаментом.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Строительные леса сложной конструкции вокруг скульптуры Родины-матери начали расти в начале лета. Параллельно реставраторы зачищали поверхность монумента от полувекового налета грязи и мха. На поверхности статуи обнаружили около 180 тысяч дефектов, общая протяженность трещин составила более 14 километров. Каждую из «ран» бережно залечили. Больше всего внимания потребовала кисть правой руки, которая держит 33-метровый меч. Разрушались от постоянной динамической нагрузки и складки плаща, локтевые и плечевые сгибы. Так что спустя пять месяцев Родина-мать стала на несколько тонов светлее и на несколько лет «моложе». Одновременно шли работы внутри монумента.

Каждую трещину раскрыли и заделали вручную.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

После демонтажа строительных лесов реставраторы продолжают работать на внутренней поверхности статуи и занимаются восстановлением стилобата, на котором ничем незакрепленная громадина держится за только за счет собственного веса. Так как в Волгоград пришла сырая осень, а вскоре грянут и морозы, строителям придется натягивать полог, внутри которого будут поддерживать необходимую температуру и влажность.

Поверхность монумента Родины-матери стала светлее, с нее сняли слой полувековой грязи.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Также на вершине Мамаева кургана монтируют новый поливочный водопровод. Весной здесь зазеленеет новый газон. Полностью работы завершат к апрелю. Так что 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2020 года Родина-мать встретит помолодевшей и похорошевшей.

Самой проблемной зоной оказалась держащая меч рука.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Напомним, заказчик масштабной реставрации главного монумента на Мамаевом кургане в Волгограде - Министерство культуры РФ. Работы начались еще в 2017 году. После замены 99 канатов, которые стягивают Родину-мать изнутри, срочных и подготовительных работ, приступили к третьему этапу. Стоимость этой части работ порядка 670 миллионов рублей.

Как идет реконструкция можно увидеть онлайн. Скрин с вебкамер

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Реставрация Родины-матери: леса отступают

С июля 2019 года скульптура была полностью одета в строительные леса. Это удивительно, как трепетно, сантиметр за сантиметром реставраторы залечивают раны Родины-матери. А их немало (подробности).

Как строили Родину-мать и памятник-ансамбль на Мамаевом кургане в Волгограде: 50 лет истории в фото

Первый обелиск на Мамаевом кургане появился сразу после окончания кровопролитных боев - 8 февраля 1943 года. А идея увековечить подвиг и память героев Сталинградской битвы пришла уже после войны. История Мамаева кургана как мемориала началась в 1958 году с постановления Совета министров РСФСР. На конкурсе выбрали проект скульптора Евгения Вучетича (подробности).