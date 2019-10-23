Семь старых, пять - новых: в администрации Волгоградской области одобрили глав комитетов

После выборов (которые, напомним, прошли 8 сентября) прошло полтора месяца, а в администрации Волгоградской области все еще делят портфели. Сегодня, 23 октября, на заседании президиума политсовета Волгоградского регионального отделения партии «Единая Россия» одобрили кандидатуры руководителей пяти комитетов. Все эти кандидатуры были предложены непосредственно губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.

Семь комитетов изменения не затронули: руководителей, которые возглавляли структурные подразделения до выборов, оставили на своих местах.

Так, сохранили свои должности:

Галина Аликова - глава комитета ветеринарии,

Галина Быкадорова - глава комитета экономической политики и развития Волгоградской области,

Светлана Горелова - глава комитета тарифного регулирования,

Алексей Шмелев будет дальше руководить комитетом юстиции,

Дмитрий Локтионов остался главой комитета по труду и занятости населения,

Леонид Титов также глава комитета по делам национальностей и казачества.

Оставили в кресле главы комитета физической культуры и спорта и Александра Глинянова.

А вот в пяти комитетах руководители сменятся. Назначены новые главы:

- Председателем областного комитета государственной охраны объектов культурного наследия стал Александр Баженов. До настоящего момента он работал директором музея-заповедника "Старая Сарепта".

- На должность главы комитета по развитию туризма утвердили Светлану Матову (до этого была заместителем руководителя комитета по госохране культурного наследия).

- Виктория Романова, возглавит областной комитет по управлению государственным имуществом. Сфера для нее не новая, в последние годы она была первым заместителем в этом же комитете.

Сменится и руководитель в комитете культуры. На место Владимира Попкова, который до этого возглавлял подразделение, утвердили Станислава Малых. Его знают в Волгограде, как прекрасного организатора и творческого человека, в последнее время он работал директором Волгоградской филармонии.

Еще один новичок - Михаил Битюцкий. Его кандидатуру согласовали на должность руководителя комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики. До настоящего момента он руководил Руднянским районом Волгоградской области.

- Все кандидатуры, которые сегодня впервые рассматривались на эти руководящие должности, – люди достаточно опытные, настоящие профессионалы, - отметил первый заместитель председателя Волгоградской областной Думы Сергей Булгаков.

Напомним, ранее президиум политсовета утвердил еще 13 кандидатур на должности председателей комитетов.

Теперь список утвержденных кандидатур направят в аппарат губернатора Волгоградской области.

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