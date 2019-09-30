11 комитетов и 3 комиссии: в волгоградской облдуме поделили портфели

Понедельник – день тяжелый, а у новоизбранных волгоградских депутатов еще и нервный. Весть день политики делят руководящие посты в новом парламенте региона. Конечно, занять их хотели бы мы многие – это и власть, и зарплата. Самое интересное, что к этому дележу портфелей присоединились и люди, отвечающие за другую ветвь власти. Например, губернатор Андрей Бочаров. Именно с его подачи сегодня назначили руководителя облдумы Александра Блошкина. Депутатам осталось согласовать только замов и председателей комитетов.

Парламентарии собрались на свое первое заседание в 16 часов. Помимо 38 депутатов, присутствовал губернатор Андрей Бочаров и силовики - глава регионального УФСБ Анатолий Гулевский и начальник главка Александр Кравченко. Также в зале заседаний присутствовали представители прочих федеральных ведомств, все омбудсмены, председатель Волгоградской городской Думы Андрей Косолапов, представители Общественной палаты, муниципалитетов и объединений. Вел заседание Алексей Буров, который провел процедуру голосования за кандидатуру Александра Блошкина на должность спикера областной Думы. После уже бывший вице-губернатор и новый председатель регионального парламента занял свое кресло и продолжил заседание в новой для себя роли.

- Волгоградская область вступает в новый этап развития. Он требует консолидации всех здравых политических сил. Вектор развития, основные направления развития были обозначены губернатором еще в 2014 году. Дополнительный импульс дали сегодня национальные проекты и их реализация. Поэтому много будет зависеть от Думы, от того, насколько мы будем успевать, законодательная база будет успевать реагировать на запросы общества, – отметил Александр Блошкин.

КТО У РУЛЯ

Александр Блошкин – председатель областной Думы

Сергей Булгаков (ЕР) – первый заместитель председателя облдумы

Тамара Головачева (КПРФ) - заместитель председателя облдумы

Дмитрий Калашников (СР) - заместитель председателя облдумы

Алексей Логинов (ЛДПР) - заместитель председателя облдумы

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/735015" frameborder="0"></iframe> Александр Блошкин назначен председателем волгоградской облдумы.Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В структуре областной думы шестого созыва – 11 комитетов и 3 комиссии:

комитет по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий – Михаил Струк,

комитет по бюджетной и налоговой политике – Илья Кошкарев,

комитет по экономической политике, инновационному развитию, предпринимательству и вопросам собственности – Станислав Коротков,

комитет по промышленной политике, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и дорожному хозяйству – Руслан Шарифов,

комитет по ЖКХ, жилищной политике и строительству – Валентина Гречина,

комитет по аграрной политике и земельным отношениям – Владимир Ефимов;

комитет по труду, социальной политике, вопросам семьи и делам ветеранов – Борис Коротков;

комитет по охране здоровья – Наталья Семенова;

комитет по образованию, науке, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму – Алексей Волоцков;

комитет по культуре, делам национальностей и казачества, вопросам общественных объединений, религиозных организаций и информационной политики – Татьяна Бухтина,

комитет по охране окружающей среды и природопользованию – Ирина Соловьева

комиссия по вопросам депутатской этики и противодействия коррупции – Евгений Шаманаев,

комиссия по вопросам реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области – Олег Савченко

комиссия по вопросам регламента и парламентского контроля – Александр Осипов.

- Для политической структуры Волгоградской области это абсолютно новый подход. Раньше победитель создавал условия, в первую очередь, для себя. И когда выигрывали, то использовали одно правило: «Победителей не судят». Теперь для того, чтобы общество было сбалансировано, чтобы все слои общества могли выразить свои интересы через определенные партии, нужно, чтобы они были, чтобы они пристутсвовали. И мы должны сознавать, что не только «Единая Россия» - это политическое поле области. Все партии и политические силы имеют право на жизнь и на свое мнение. И мы должны это учитывать, - прокомментировал изменения в областной Думе Илья Кошкарев.

На следующее заседание облдума соберётся 8 октября.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/735016" frameborder="0"></iframe> Валентина Гречина возглавила комитет по ЖКХ и строительству в облдуме.Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Антон ЛУКАШ, руководитель Управления Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России" по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам, кандидат социологических наук:

Что сейчас происходит во власти в Волгоградской области? Региональный парламент формируется по новому принципу. Такого ещё не было. Решение по структуре областной Думы носит системный характер - впервые в истории области в новом составе Думы заместители председателя представляют все ведущие политические силы. Это решение сильной власти, достигшей уверенного согласия в обществе, уважающей потенциальных оппонентов. Также это сигнал обществу и готовность власти вести дискуссию по всему спектру вопросов. Ведь заместители председателя Думы имеют очень высокий статус, а соответственно и политические партии, которые они представляют.

Очевидно, что формируется новое смысловое значение Волгоградской областной Думы - это будет Дума развития. Партии сейчас получают возможность формировать программы развития и участия политических сил в реализации приоритетных проектов и программ. Это происходит впервые.

Структурные изменения решены в пользу конкретных задач. Все комиссии новой областной Думы нацелены на выполнение измеряемой работы, что прямо отражено в названии - например, комиссия по нацпроектам и приоритетным проектам развития Волгоградской области. Дума теперь реально функциональна, что определяет и реальную политику в регионе. Будут и политические фигуры, будут и политические баталии.

Важно в этой связи назначение Александра Блошкина председателем Думы – вполне закономерно, как недавнего зама губернатора, отвечавшего за координацию внутренней политики в области и максимально погруженного в политическую повестку региона.

О чем говорят такие серьезные изменения? Происходит реальное усиление регионального парламента. В области формируется зрелая система политических партий. Формируется новая политическая культура.