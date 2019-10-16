Стало известно, кто будет руководить комитетами администрации Волгоградской области

СЕГОДНЯ 14:25 2019-10-16T14:25:13+03:00

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Руководители волгоградского отделения ЕР 16 октября официально согласовали фамилии на должности руководителей и инспекций администрации Волгоградской области. Их для утверждения предложил Андрей Бочаров. Правда, в списке на одобрение было лишь часть подразделений, остальные назначения губернатор, скорее всего, сделает лично, либо после обсуждения в профильных комитетах.

Кто

Анатолий Васильев - комитет транспорта и дорожного хозяйства;

Лилия Заботина - комитет социальной защиты населения;

Юрий Наурзалиев - комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения;

Олег Николаев - комитет ЖКХ и ТЭК;

Елена Прохорова - комитет архитектуры и градостроительства;

Лариса Савина - комитет образования, науки и молодежной политики;

Виталий Сазонов - комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии; Анатолий Себелев - комитет здравоохранения;

Алексей Сивокоз - инспекция государственного жилищного надзора;

Александр Сторожук - инспекция государственного строительного надзора;

Сергей Торбин - комитет информационных технологий;

Юрий Чувашин - комитет строительства;

Анна Чупахина - комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок.

Пока без нового начальства остаются комитет культуры, комитет по труду, комитет по туризму, комитет сельского хозяйства, комитет спорта, комитет ветеринарии, комитет госохраны объектов культурного наследия, комитет по делам национальностей, комитет природных ресурсов, комитет промышленности и торговли, комитет по тарифам, комитет юстиции.

Всех, кого одобрили единоросы, уже до этого руководили этими самыми комитетами. Новых людей нет.

- Зачем нужен черт из табакерки? Новое не всегда хорошо. Эти люди знают свою работу, трудятся по этому направлению давно, в курсе всех профильных проектов, которыми сейчас занимается область, - считает Андрей Серенко, политолог.

Кстати, практика согласования кандидатур с партией, от которой выдвигался губернатор, существует не первый год. В свое время Максюта узнавал мнение КПРФ по поводу руководящих чиновников. Как считают политологи, это, по сути, разделение ответственности за результат работы этих самых руководителей комитетов и инспекций. Правда, Андрей Бочаров перед согласованием с партией обсудил кандидатуры на общественных совещаниях, которые проходили и бизнесменами региона и с представителями научного сообщества и с молодежью. А это уже что-то новое.

ИСТОЧНИК KP.RU