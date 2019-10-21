В 2020-м на севере Волгограда начнут строить новую инфекционную больницу

В Волгограде построят новую областную инфекционную больницу. Это будет современное медучреждение, отвечающее стандартам клиник федерального уровня. Построят ее в Тракторозаводском районе. На данный момент уже заключен госконтракт с подрядчиком, который займется разработкой проекта «инфекционки». Обойдется проект областному бюджету в 32,3 миллиона рублей. Такая сумма указана на сайте Госзакупок. Правда, с пометкой, что деньги это не только из региональной казны, но и средства федерального бюджета.

Как сообщают «КП-Волгоград» в облстрое, конкурс на проектирование этой больницы выиграло ООО «Проектно-строительный комплекс «Центр инженерных технологий». На разработку ему отводится год - то есть к концу 2020-го документация должна быть готова, и согласована со всеми инстанциями, чтобы можно было приступить к возведению больницы.

ПОЛИКЛИНИКА, БОЛЬНИЦА, БОКСЫ - ЗА ОДНИМ ЗАБОРОМ

Это будет целый больничный комплекс, состоящий из восьми корпусов. В первом лечебном корпусе будут приемное отделение для взрослых и кабинеты диагностики, тут же отделение реанимации и терапии, на втором этаже - отделение респираторных инфекций на 35 коек, на третьем - отделение кишечных инфекций, на четвертом - отделение для вирусных гепатитов. Во втором лечебном корпусе два этажа займет диагностическое боксированное отделение для взрослых на 35 коек, которое при необходимости может работать как инфекционный госпиталь.

Третий корпус - клинико-диагностический, в четвертом расположится поликлиника. Они будут соединены с лечебными корпусами теплым крытым переходом. Тут же на территории разместится и патологоанатомическое отделение и хозслужбы.

В общей сложности новое медучреждение будет рассчитано на 160 взрослых инфекционных коек и 20 посещений в смену.

ИЗ ЦЕНТРА - НА ОКРАИНУ

Новую областную инфекционную больницу, как мы уже сказали, планируют построить на севере Волгограда. В частности, - на Спартановке. Если еще точнее - по адресу улица Николая Отрады, 29.

Напомним, что рядом планируют построить и новый областной тубдиспансер. Сейчас он находится в центре города, и вполне логично, что его хотят переместить на окраину.

Однако, некоторые жители Спартановки, узнав об этих планах властей, встали «на дыбы».

«Иметь такой рассадник туберкулеза на Спартановке - я не понимаю этого. Кто это согласовал?», - возмущался мужчина на встрече горожан с мэром Волгограда Виталием Лихачевым.

«Ну, согласитесь, будет неправильно, если мы уберем больницу из центра города, и не предоставим вообще никакой альтернативы», - оправдывался глава города.

Успокоил возмущенных горожан теперь уже бывший вице-губернатор Волгоградской области (который после выборов стал ректором медуниверситета) Владимир Шкарин. Он заверил, что место для новой «инфекционки» выбрано с учетом всех норм и правил: вдали от жилой застройки, где положительная роза ветров. Кроме того, новое медучреждение будет построено по самым современным стандартам и оборудованное по последнему слову техники.

«Такие больницы должны быть во всех городах. Как по-другому? Это люди, которых надо лечить», - это стало последним аргументом в спорном вопросе.

Отметим, что до 2024 года в Волгограде планируют построить не только новую областную «инфекционку» и тубдиспансер, но и роддом самого высокого третьего уровня при городской клинической больнице № 25 в Дзержинском районе Волгограда, ПЭТ-центр на территории онкодиспансера, и многопрофильную детскую больницу в Советском районе.