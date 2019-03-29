Почему стоят заводы, нет работы, пляжей, а деревья засохли без полива: что спрашивали жители у мэра Волгограда

Мы помним, как раньше публичные слушания и отчеты перед жителями проходили очень шумно. Несмотря на то, что волгоградцы обычно ругают свой город, они всегда очень болезненно реагируют на всё, что происходит вокруг: на любое строительство, вырубку деревьев, транспортные реформы, отсутствие уборки, проблемы с вывозом мусора и т.д. Было бы логично, что и на отчете главы Волгограда они захотят задать острые вопросы и призвать властей к ответу. Однако в этом году собравшиеся в ДЮЦе 29 марта на отчет Виталия Лихачева горожане излучали позитив, интересовались программой дня города, а если и озвучивали проблемы, то только те, к которым администрация была готова, и решение которых наметили на 2019 год. Только в конце мероприятия, уже без микрофонов и свидетелей, к мэру смогли обратиться те, кто пришел с вопросами на 4 листа.

СКОРОСТНОЙ ТРАМВАЙ МОГУТ ПРОДЛИТЬ ДО СПАРТАНОВКИ, А РОКАДНУЮ ДОРОГУ – ДО КИРОВСКОГО

Утром в день своего отчета мэр еще раз проехал по городу с Виталием Земцовым и членами городской общественной палаты: заглянули на 51 Гвардейскую, (здесь заделывают ямы, в которых оставил подвеску не один десяток автомобилей), посмотрели дефекты на пересечении улицы Рокоссовского и Качинцев (дорогу делала компания «Дорстройсервис», с которой сейчас судится мэрия). Передвигались не на комфортных иномарках, а на микроавтобусе – так и ямы заметней (можно почувствовать дорогу так, как ощущают ее пассажиры маршруток), и обсудить будущий ремонт можно. Через пару часов после инспекции мэр уже был готов делать доклад о проделанной работе.

Перед отчетом Виталий Лихачев проехался по дорогам. И не только хорошим.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Отвели на мероприятие ровно час. Регламент озвучила Ирина Карева, она же была модератором мероприятия. В зале были заместители губернатора и мэра, руководители департаментов, городской прокурор, депутаты госдумы и гордумы, главы всех районов города. Сам доклад Лихачева занял минут 15, во время которого мэр не сделал особых открытий, зато очень лаконично, но ёмко и по делу рассказал обо всем, чем власти города гордятся, и над чем будут работать в ближайший год.

Ирина Карева модерировала встречу.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Коснулся многих сфер - транспорт и дороги, культура и образование, спорт, благоустройство, ЖКХ. Из планов заявил о начале проектирования продолжения рокадной дороги до Кировского района, о строительстве улицы Пожарского, реконструкции улиц Латошинской и Героев Тулы – здесь появится четырехполосная магистраль. Лихачев с гордостью рассказал, что многие дорожные работы сегодня берут на себя муниципальные предприятия благодаря пополнению парка спецтехники. Во многом это облегчает ситуацию – точно знаешь, с кого потом спрашивать за дефекты строительства, ведь иногородние компании зачастую пропадают с концами. В сфере транспорта особых изменений не планируется, но для комфорта пассажиров в этом году продолжат установку новых остановочных павильонов. Хотя власти надеются еще и обновить подвижной парк электротранспорта.

- Дальнейшее развитие может получить и скоростной трамвай, сейчас прорабатывается вопрос о продлении его до микрорайона Спартановка, - заявил Виталий Лихачев.

Самые большие планы у городской администрации – в сфере благоустройства. По программе формирования комфортной городской среды приведут в порядок немало территорий, на которые без слез не взглянешь. Правда, в зале не нашлось ни одного горожанина, который бы попросил чиновников оставить в покое деревья – беспощадную вырубку городских парков пока обсуждают только в соцсетях.

ЗАКРЫТЫЕ ЗАВОДЫ, ОТСУТСТВИЕ РАБОТЫ И ПЕРСПЕКТИВ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ: О ЧЕМ СПРАШИВАЛИ ЖИТЕЛИ

После доклада Виталий Лихачев выслушал вопросы жителей. Правда, все 15 человек, которые зарегистрировались заранее на устное выступление, ничего злободневного не озвучили. Были вопросы о ремонте дорог, строительстве тротуаров и благоустройстве парков, но почему-то именно тех, которые и так в этом году в планах на преображение. Так, Лихачев рассказал о новой пешеходной зоне у 7 больницы, об озеленении парка Юбилейного, открытии детского сада в Дзержинском районе, которое ожидается в июне, о дальнейшем благоустройстве поймы реки Царицы.

Дали высказаться всем горожанам, у которых были вопросы к мэру.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Только после того, как запланированные вопросы закончились, чиновники смогли услышать, что же на самом деле волнует жителей. Многое было сказано уже без микрофонов, камер и свидетелей.

- Началось проектирование и строительство туберкулезной областной больницы. Иметь такой рассадник туберкулеза на Спартановке - я не понимаю этого. Кто это согласовал?

- Сегодня областная туберкулезная больница находится в центре города. Если ее вынесут на окраину города, я думаю, жители это поддержат. Будет неправильно, если мы уберем больницу вообще, и не предоставим никакой альтернативы, отвечает мэр.

- Есть четкие санитарные нормы и правила, согласно которым учреждения подобного профиля должны располагаться в соответствующих местах и зонах: жилая застройка далеко, роза ветров положительная, это крупное, высокотехнологичное мощное учреждение, - берет микрофон курирующий здравоохранение вице-губернатор Владимир Шкарин. - Такие больницы должны быть во всех городах. Как по другому? Это люди, которых надо лечить.

- Какова дальнейшая судьба Химзавода? Почему там собираются открыть опасное для экологии и людей производство метанола?

- Вообще-то жители южных районов молятся на то, чтобы завод работал, - отвечает Лихачев. - Многие работали на этом производстве. Есть великая поговорка: в городе кормит труба, а в деревне земля. О том, метанол это яд или не яд, можно поспорить. Это безвредное производство, экологически чистое. Если там откроется новое производство, оно будет строиться по современнейшим технологиям. Это стопроцентно экспортный товар. Люди будут получать зарплату, а бюджет города – налоги. Не вижу в этом ничего плохого.

Жаловались волгоградцы на сокращение протяженности 55-го автобуса. После того, как он перестал доезжать в центр города, уехать в Красноармейский людям стало проблематично. Сообщили о плохой работе 77 автобуса – ходит 2 раза в час. А после того, как 21 автобус перестал заезжать на улицу Пархоменко, жителям заполотновской части приходится километры наматывать пешком. Все эти обращения передали в «транспортный цех».

- На Невской погибли все новые деревья, которые сажали в прошлом году. Понавтыкали прутики березы, а поливать – не поливают. Они все высохли. Если у дороги поливальная машина еще достает, то на верхнем ярусе, у «Белого Аиста», все саженцы засохли, - говорят жители района.

- Где у нас Зеленхоз? Надо доехать, посмотреть. Если погибли – заменят те, кто за это отвечает, - распорядился глава.

Некоторые выпрашивали у мэра бесплатный проезд в транспорте, бесплатное протезирование зубов и даже посещение бассейнов для пенсионеров. А так же вернуть назад московское время. Ну и восстановить заводы, чтобы молодежь перестала уезжать в другие города.

- Почему в городе, который протянулся на 100 километров, нет ни одного пляжа, тем более что все заводы стоят, не работают? – зачитала с листа пенсионерка, которая серьезно подготовилась к встрече с мэром.

- Есть еще ливневая канализация, которая сбрасывает стоки непосредственно в Волгу, - объясняет Лихачев. - С этой стороны купаться в ней нельзя. В прошлом году закончили разбираться с канализационными коллекторами - они больше не сбрасывают стоки в Волгу. В этом году начинаем, а в следующем году закончим с ливневками – все ливневые сбросы пойдут в очистные сооружения. После этого вода будет чистая, и на этом берегу будут пляжи.

С этого мероприятия в мэрию унесли еще огромный ящик с письменными обращениями жителей к мэрии. Сотрудникам администрации будет чем занять себя в выходные.