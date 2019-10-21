2019-10-21T17:52:45+03:00
Общество

Проект детской областной больницы Волгограда будет готов к концу 2020-го

Новое медучреждение будет рассчитано на 850 коек
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Наконец-то все отделения соберут в одном месте и детям смогут оперативно оказывать всю медпомощь.Наконец-то все отделения соберут в одном месте и детям смогут оперативно оказывать всю медпомощь.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Кто бы что не говорил, а волгоградские мамочки будут рады новости о том, что через пару лет в Волгограде появится новая современная детская больница. Построят ее, напомним, в Советском районе. Сегодня компания «Приволжтрансстрой», которая выиграла конкурс, приступила к проектированию медучреждения. К концу 2020-го проект должен быть готов.

Напомним, несмотря на споры, детскую облбольницу построят на пустыре рядом с ВолГУ. И там, в одном месте наконец-то будут собраны все важные отделения: анестезиологии и реанимации (отдельно хирургического и педиатрического профиля), пульмонологии, педиатрии для детей раннего возраста, патологии новорожденных и недоношенных детей, неврологии, эндокринологии, кардиологии, челюстно-лицевой хирургии, микрохирургии глаза, нефроурологии, колопроктологии, травматологии и ортопедии, сосудистой хирургии и эндоскопии.

Всего больница будет рассчитана на 850 коек, а поликлиника - на 250 посещений в смену.

Построят здесь и отдельно стоящий инфекционный корпус на 270 коек. Чтобы волгоградки с детьми больше никогда не лежали в коридорах, как сегодня.

«У дочки температура под сорок, кашель сильный, а нас положили на кровать в коридоре, на проходе. Ждем, когда бокс освободится», - жалуется наша сотрудница, которая оказалась в подобной ситуации.

Также здесь появится консультационно-диагностический центр на 250 посещений в смену, включая дневной стационар на 40 коек. И опять же семьям не придется бегать с больными детьми по городу, чтобы сдать анализы, как это происходит в Волгограде сейчас.

Одновременно, в Волгограде готовят проект строительства взрослой инфекционной больницы. Сейчас старое здание располагается в центре города, больницу перенесут на Спартановку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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