Единственный выживший член семьи, загадочно пропавшей 30 лет назад: дело родителей прикрыл Михаил Музраев

«Ни у кого отец деньги не занимал. Это у него было денег больше, чем у всех в этом районе. Вот и вся причина», - считает Андрей Тюрин, единственный оставшийся из семьи, которая таинственно пропала 30 лет назад на юге Волгограда. Мать, отец и 16-летняя дочь вышли из дома с разницей в несколько часов и бесследно исчезли. В деле были замешаны очень большие деньги, а вел его следователь Михаил Музраев. Тот самый, который потом много лет руководил следственным управлением СКР по Волгоградской области, а сейчас находится в следственном изоляторе «Лефортово» по подозрению в теракте и покушении на губернатора Андрея Бочарова. Это было первое нераскрытое дело Музраева. Спустя 30 лет волгоградские следователи возобновили расследование.

Вячеслав Тюрин был бракушей, зарабатывал большие деньги.

БОЛЬШЕ МЕСЯЦА НЕ ЗНАЛ ОБ ИСЧЕЗНОВЕНИИ СЕМЬИ

Случилось все 14 июля 1989 года. Сначала ранним утром уехал по своим делам 38-летний Вячеслав Тюрин. Его супруга Таисия собиралась в тот день за документами в технологический техникум, где училась дочь. Но там она так и не появилась, и больше на связь не выходила. Муж отправился на ее поиски и тоже пропал. Вечером бесследно исчезла и 16-летняя дочь Светлана. Больше их никто никогда не видел. Деньги, документы, вещи - все осталось в квартире. А люди словно сгинули с лица земли. Остался только старший сын - 19-летний Андрей. Он в то время проходил срочную службу в армии. О случившемся узнал лишь после демобилизации.

- Никто не отозвал, никто ничего не сообщил, уволили как всех, - рассказал корреспонденту «КП-Волгоград» Андрей Тюрин, теперь уже взрослый, состоявшийся мужчина. - Как раз Горбачев издал указ уволить со срочной службы всех студентов. В тот день я как раз хотел пойти позвонить маме, обрадовать, что скоро приеду. Но увольнительную мне не дали. Из части позвонить не удавалось. Потом в выходной поехал, звонил, звонил, но трубку дома никто не брал. Месяца через полтора только вернулся домой. Пришел - все закрыто, собака гавкает. Думал, что отец на острове Голодном. Дошел до остановки, до «Строителя». Там увидел деда, он как раз на дачу собирался ехать. Так я все и узнал.

Таисия пропала по дороге в Дзержинский район. Сын в это время был в армии. Фото из семейного архива

НА ОСЕТРИНЕ ДЕЛАЛИ МИЛЛИОНЫ

Следователи уверены, никого из троих пропавших Тюриных давно нет в живых.

- Скорее всего, их вывезли, убили и где-то закопали. Правда, доказать эту версию пока нет возможности, - поделился с «КП-Волгоград» старший следователь Красноармейского СО СУ СКР по региону Максим Мурченко, который сейчас занимается этим делом.

А в деле были замешаны огромные по тем временам деньги. Есть версия, что глава семейства задолжал крупную сумму. Но сын уверен, все было с точностью наоборот.

- Ни у кого отец деньги не занимал. Это у него было денег больше, чем у всех в этом районе. Вот и вся причина. За счет матери хотели «рекетнуть», как тогда говорили. Похоже, отец не хотел делиться. Из-за этого их и убили. И сестру потом тоже увезли, потому что она всех этих людей знала, - считает Андрей.

Раньше за спокойствие платили мзду всем, кто имел силу, власть, влияние. В лихие 90-е это было нормой.

Вячеслав Тюрин был бракушей, занимался осетровыми. По советским временам у браконьеров был крупный бизнес, в деле крутились миллионы рублей. К тому же супруга Вячеслава тоже без дела не сидела. Тая шила шубы и шапки на заказ и на продажу. Семья скопила сотни тысяч рублей. Имели две квартиры - двухкомнатную и трехкомнатную, а еще две машины, несколько гаражей.

- Они жили в нашем доме, я тогда молодая совсем была, - рассказывает соседка Тюриных Ангелина. - Помню, что семья была обычная, особо от остальных ничем не отличались. Деньгами не кичились, никто особо и не знал. Потом об этом деле много говорили, писали в газетах, даже по телевизору показывали. Не думала, что это всплывет спустя столько лет.

- Кто-то из нашего близкого круга родителям позавидовал, все это кому-то слил, а может, и сам поучаствовал в доле, - уверен сын.

Света до вечера ждала родителей дома, а потом вышла их встречать и тоже исчезла.

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В ПОГОНАХ СЖЕГ СВОЮ МАШИНУ

Единственным подозреваемым в этом деле оказался оперуполномоченный уголовного розыска Ерофеев. Говорят, он был своим человеком в милиции. Крышевал местных браконьеров, в том числе и Тюрина с товарищами.

- Доказать его причастность к исчезновению семьи тогда так и не удалось. Сам он не сознался, улик против него особо не было. От полиграфа он отказался, - продолжает рассказ следователь.

Согласно материалам дела, опер был настолько дружен с Тюриным, что в тот день дал ему свою машину. А буквально на следующий день после исчезновения семьи автомобиль сгорел при странных обстоятельствах. Андрей Тюрин уверен, что милиционер был причастен к преступлению. А машину спалил, чтобы скрыть улики.

- Круг подозреваемых сузился. Кто-то из этих людей уже и сам в могиле. Ерофеев был вольным или невольным соучастником преступления, но он знает, где и кто. Он же сам сдал следователю чемоданчик. Там 130 или 150 тысяч рублей было, которые отец приготовил на выкуп. И в конце концов эти деньги остались в прокуратуре у следователя. Поэтому и дело замяли, - считает Андрей. - Иначе зачем бы Ерофеев сжег свою машину? Он опер, прекрасно знает, как заметать следы. Все это есть в материалах дела.

Кстати, срок Ерофеев все же отсидел - за незаконное хранение оружия. Вместе с деньгами Тюриных у него нашли целый арсенал.

Тюрин младший уверен, что дело так и останется нераскрытым. А подняли его сейчас потому, что это дело следователя Музраева.

- Тогда для меня главным было выжить. Я бросил учиться, пошел работать. Никто меня не поддерживал, ни тети, ни дяди. И мне каждый день напоминали о случившемся, было тяжеловато, - делится Андрей. - Сейчас я поменял круг общения, район. Со временем, общаясь с людьми, я все понял. Понял, кто, что и как совершил. Кто и чем занимался. Единственное, чего не знаю - где их закопали. Думаю, что где-то на Голодном, там места много. И все, чего я сейчас хочу - похоронить родных по-человечески.

- Сейчас у нас есть новые экспертизы, которые позволяют много что установить. Раньше такого не было, той же генетики, которая дает большинство ответов. Положительный опыт расследования таких дел есть, - уверяет Максим Мурченко.

Всех, кому известны подробности о той нашумевшей истории, просят сообщить эту информацию по телефонам: (8442) 65-01-06 или «02». Также, если вы знали семью Тюриных, вы можете позвонить в редакцию по телефону (8442) 91-94-63.