2019-10-15T18:22:34+03:00
Происшествия

Таинственно исчезнувшая 30 лет назад семья была должна большие деньги

У волгоградских следователей есть версия, что их убили и закопали
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Семья Тюриных таинственно исчезла 30 лет назад в Волгограде.Семья Тюриных таинственно исчезла 30 лет назад в Волгограде.
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Эта таинственная история произошла на юге Волгограда ровно 30 лет назад. В течение одного дня с разницей в несколько часов исчезли мать, отец и их дочь-подросток. Сначала ранним утром уехал по своим делам 38-летний Вячеслав Тюрин. Его супруга, 42-летняя Таисия, в тот день собиралась в технологический техникум, где училась дочь. Ей нужно было забрать какие-то документы. Но до техникума она так и не доехала. И больше на связь она не выходила. А вечером исчезла и дочь. Девочке было всего 16. Случилось это 14 июля 1989 года. С того дня никто никого из членов семьи больше не видел. Спустя 30 лет волгоградские следователи возобновили расследование этого загадочного дела.

Таисия Тюрина пропала по дороге в технологический техникум.

Таисия Тюрина пропала по дороге в технологический техникум.

Мобильников во времена СССР еще не было. Позвонить можно было только домой, да и то, если имелся стационарный телефон. Так что 16-летняя Света весь день оставалась дома, ждала родителей.

По одной из версий Вячеслав Тюрин отправился на поиски супруги.

По одной из версий Вячеслав Тюрин отправился на поиски супруги.

- Вечером ей позвонил знакомый, спросил, когда будет отец. Она ответила, что, наверное, часов в одиннадцать. Потом собралась на улицу, якобы даже встречать родителей. Вышла с собакой из квартиры. И больше ее тоже никто не видел, - рассказал «КП-Волгоград» старший следователь Красноармейского СО СУ СКР по региону Максим Мурченко. - От всей семьи остался только старший сын. В то время он служил в армии.

Света вышла из дома с собакой и тоже пропала.

Света вышла из дома с собакой и тоже пропала.

Пока в этом деле больше вопросов, чем ответов. Из квартиры ничего не пропало. Деньги, документы, вещи – все осталось на месте. Бесследно исчезли только мать, отец и дочь. Словно сгинули с лица земли.

Как удалось выяснить следователям, семья была должна большие по тем временам деньги. И эти деньги, которые он занял у знакомых, пропали вместе с исчезнувшим Вячеславом Тюриным.

- В этом деле был и подозреваемый. Но доказать его причастность к исчезновению семьи тогда так и не удалось. Сам он не сознался, улик против него особо не было, - продолжает рассказ следователь. - Этот человек сейчас жив, мы с ним общались, от полиграфа он отказался. Говорит, что не причастен. Но, скорее всего, он совместно с кем-то вывез их, убил и где-то закопал. Правда, доказать эту версию пока нет возможности. Работаем, конечно, но спустя 30 лет, это куда проблематичней.

Кстати, пропавшие у Тюриных деньги в итоге нашли. Как раз у одного из проходивших делу. Его тогда осудили, но по другим статьям. А вот тел пока не обнаруживали. Следователи направили запросы, но ответы еще не пришли. Надеются, что-то подскажут люди. И всех, кто хоть что-то знает о той странной истории, просят сообщить эту информацию по телефонам: (8442) 65-01-06 или «02».

- Мы периодически поднимаем дела прошлых лет, которые были приостановлены, для возобновления следствия. Сейчас у нас есть новые экспертизы, которые позволяют много что установить. Раньше такого не было, той же генетики, которая дает большинство ответов. Положительный опыт расследования таких дел есть, - говорит следователь.

Если вы знали эту семью, позвоните в редакцию по телефону (8442) 91-94-63.

ИСТОЧНИК KP.RU

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