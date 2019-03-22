В Астрахани бывший замминистра строительства и ЖКХ пойдет под суд за взятку

Следователи направили в суд уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности замминистра строительства и ЖКХ Астраханской области. Его задержали в мае прошлого года. Экс-чиновника обвиняют в получении 850 тысяч рублей взятки и незаконной предпринимательской деятельности.

По версии следствия, к чиновнику обратился его знакомый с просьбой посодействовать положительному заключению госэкспертизы на проект жилого дома. Строить здание собирались в Советском районе Астрахани. Замминистра решил, что делать проект «заказчику» непременно должна компания его родственницы. А свои собственные «услуги» оценил в 850 тысяч рублей, триста из которых и получил на руки. К тому же во время расследования полицейские выяснили, что у высокопоставленного чиновника был собственный бизнес.

- Чиновник с 2013 года через доверенное лицо участвовал в управлении коммерческой организацией, - сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре Астраханской области.

Рассматривать дело будет Советский районный суд Астрахани.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд, - отметили в следственном управлении СКР по региону.

Сам астраханский министр строительства и ЖКХ тоже экс- и тоже под следствием, но уже за другие махинации - с дорогами. Ущерб от его работы оценивают в десятки и даже сотни миллионов рублей.

И это далеко не единственный скандал в астраханском правительстве. Самым громким стало дело о педофилии.

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