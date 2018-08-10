ФАС подтвердил задержание экс-министра строительства и ЖКХ Астраханской области

СЕГОДНЯ 16:12 2018-08-10T17:24:36+03:00

Василий Корнильев возглавлял министерство почти два года. Фото: с сайта Астраханской областной Думы

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Информация о задержании в Москве министра строительства и ЖКХ Астраханской области Василия Корнильева появилась 9 августа. Но на уровне слухов. Никто из официальных органов не давал комментариев. Лишь стало известно, что 8 августа чиновник уволился с госслужбы. В пятницу новость появилась на сайте ФАС России. Антимонопольщики со ссылкой на СУ СК России подтвердили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата», в рамках которого и допрашивается высокопоставленный госслужащий.

Изучать документы аукционов в рамках госпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» антимонопольщики начали еще в январе 2018 года. Тогда же и заподозрили сговор и ограничение конкуренции.

Вопросы возникли к 4 торгам на общую сумму 644 753 827 рублей. Их участники обвиняются в нарушении сразу нескольких статей антимонопольного законодательства: картель (ПКФ «Астрастрой» и ООО ПКФ «Жилстройтранс»), соглашение заказчика и участников торгов (ООО ПКФ «Астрастрой», ООО ПКФ «Жилстройтранс», ООО «Автодорпроект» и ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области»), ограничение конкуренции (ООО ПКФ «Астрастрой», ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области» и Министерства строительства и ЖКХ Астраханской области ). На тот момент курировал программу непосредственно Василий Корнильев.

Все собранные доказательства ФАС передала в правоохранительные органы. Теперь комитету предстоит выяснить роль уже бывшего министра во всех этих махинациях.