2019-07-02T12:48:01+03:00
Общество

В Астрахани из-за маловодья и жары гибнет молодь рыбы

Но ихтиологи успокаивают: ситуация еще не критичная
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Скопление погибшей рыбы в реке Бахтемир в конце июня. Фото Волжско-Каспийского филиала «КаспийНИРХ».Скопление погибшей рыбы в реке Бахтемир в конце июня. Фото Волжско-Каспийского филиала «КаспийНИРХ».
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Пока еще астраханские рыбаки наслаждаются уловами, а вот в следующем году, похоже, рыбы в Волге почти не будет. Короткое половодье и очень малый объем воды, которую в этом году спустила Волжская ГЭС, привели к необратимым последствиям. Они отчетливо видны на фотографиях, опубликованных сотрудниками Волжско-Каспийского филиала «КаспийНИРХ».

Вода в отшнурованных водоемах под палящим солнцем нагревается до 32 градусов, рыба гибнет. Фото Волжско-Каспийского филиала «КаспийНИРХ».

Вода в отшнурованных водоемах под палящим солнцем нагревается до 32 градусов, рыба гибнет. Фото Волжско-Каспийского филиала «КаспийНИРХ».

Вот так выглядят водоемы в астраханской дельте Волги к концу июня после схода полых вод. Они скорее напоминают лужи. Вода в них уже не поступает и на палящем солнце буквально закипает вместе с оставшейся в живых молодью рыбы.

Вот к чему привели низкие сбросы ГЭС. Фото Волжско-Каспийского филиала «КаспийНИРХ».

Вот к чему привели низкие сбросы ГЭС. Фото Волжско-Каспийского филиала «КаспийНИРХ».

По данным ихтиологов, сейчас средний уровень воды в Волге составляет 235 сантиметров, что почти на 2 метра ниже среднемноголетней отметки (432 сантиметра). Добавила проблем сильная жара, которая установилась в регионе в июне.

- В конце месяца средняя температура воды в Волге составила 24,6 градусов и превысила многолетнюю величину (21,6º) на 3 градуса. В условиях высокого прогрева на фоне низких уровней воды существует риск возникновения заморных явлений в водотоках и водоемах дельты Волги. При этом, некоторые водоемы в условиях низкого уровня воды становятся обособленными и непроточными, а при малых глубинах прогреваются до дна, - констатируют сотрудники «КаспийНИРХ».

Все это уже приводит к гибели рыб: в первую очередь судака, щуки, сазана, леща, а, если ситуация не изменится, на очереди - карась, красноперка, густера, линь и прочие.

Молодь рыб, погибшая в прибрежном пересохшем водоеме. Фото Волжско-Каспийского филиала «КаспийНИРХ».

Молодь рыб, погибшая в прибрежном пересохшем водоеме. Фото Волжско-Каспийского филиала «КаспийНИРХ».

Такая же печальная картина и в нерестовых массивах: температура воды в прибрежье водотоков и реки Волги составляла 28,3 градусов, а на отдельных пересыхающих водоемах в полдень - до 32,0 °С, отчего массово гибнет рыба.

- К концу второй декады июня, в результате быстрого пересыхания некоторых временных водоемов отмечена гибель молоди рыб в нерестовых массивах Бузанский, Верхне-Рычанский, Зеленгинский, - рассказывают «КП-Волгоград» ихтиологи института.

Но пока, говорят, ситуация еще не критическая. В скоплениях погибшей рыбы больше всего сельди-черноспинки, что определено ее естественной убылью. Истощенная нерестом сельдь часто гибнет, а потом ее потоками сносит выше по течению Волги и случаются скопления в заводях.

- Именно такая ситуация сложилась в конце июня на реке Бахтемир в районе села Красные баррикады. Результаты исследований воды не выявили выявили наличия веществ, способных вызвать гибель рыбы, а содержание растворенного кислорода было достаточным для нормальной ее жизнедеятельности. Именно поэтому в скоплениях погибшей рыбы много сельди, а доля рыб других видов не велика, - успокаивают ихтиологи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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