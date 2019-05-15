Астраханские ученые-ихтиологи: из-за маловодья рыбы в Волге не будет ни в 2019-м, ни в следующем году

Ситуация с нерестом рыбы в астраханских низовьях Волги в этом году критическая. Сотрудники Волжско-Каспийского филиала «КаспНИРХ» уже бьют тревогу. Из-за короткого половодья и не вовремя сделанных сбросов с Волжской ГЭС часть икринок, из которых должны были вылупиться мальки, уже погибла, часть не доживет до созревания. А значит, рыбы в Волге не будет не только в 2019-м, но, вероятнее всего, и в последующие годы.

СНАЧАЛА ОПОЗДАЛИ СО СБРОСАМИ…

Астраханская область, где Волга впадает в Каспий - главная площадка для нереста воблы, сазана и карася. Рыба заходит в полои (неглубокие временные водоемы, образующиеся в центральных частях дельтовых островов и островов в Волго-Ахтубинской пойме в результате разлива рек, рукавов и проток во время прохождения половодья) там откладывает икру и скатывается обратно в море. Туда же потом для нагула уходит и молодь, вылупившаяся в полоях. Через несколько лет уже эта молодь возвращается на нерест в Волгу, обеспечивая пополнение промысловой части популяций водных биоресурсов, радуя рыбаков и рыболовов-любителей, - рассказывают специалисты КаспийНИРХ.

Поэтому единожды нарушенный цикл нереста «аукается» потом еще долгие годы. И 2019-й, похоже, станет этой критической отметкой в рыбном хозяйстве нашей страны.

Что произошло в этом году? Опасяясь половодья из-за снежной зимы, гидроэлектростанции на Волге стали сбрасывать воду раньше срока. Но снег таял постепенно и весь ушел в почву. Водохранилища остались полупустыми. Когда пришло время сбросов, оказалось, что сбрасывать и нечего.

Из-за маловодья в низовьях Волги гибнет поколение рыбы.

- В этом году вода в Волге уже в конце апреля достигла температур, при которых может начаться нерестовый ход воблы. К этому времени к нересту были готовы и вобла, и сазан, и карась. Но воды в полоях не было и они стали метать икру в самом прибрежье водотоков на нехарактерном субстрате (дурнишник), - поясняют ученые-ихтиологи. - Сброс воды начали с опозданием на три дня относительно наступления нерестовых температур – 29-30 апреля. Рыба устремилась в полойные массивы, начался одновременный активный нерест сазана, воблы, леща, карася. Нарушение последовательности нереста рыб, свойственной определенному виду (в естественном режиме сначала икру мечет вобла, затем лещ, после - сазан), совмещение мест икрометания, как правило, приводит к неблагоприятным явлениям межвидовой гибридизации и обострению пищевой конкуренции, особенно на ранних этапах развития.

… ПОТОМ СМЫЛИ ИКРУ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ

Дальше - хуже. В мае в астраханские полои наконец-то хлынула вода. Но она была холодной, и уровень ее поднимался очень стремительно.

- Температура воды на нерестилищах снижается, в кладках икры отмечалось до 20% гибели, осыпание икры с субстрата, что ведет к снижению эффективности нереста, - констатируют в КаспНИРХ.

ОСТАТКИ ИКРЫ СГОРЯТ НА СОЛНЦЕ

При благоприятных условиях из икринки через 5-7 суток вылупляются личинки, еще через 3 суток они начинают питаться планктонными организмами, которые в достатке должны развиться в водоеме. То есть, чем дольше длится половодье, тем больше молоди вырастет. А значит, больше рыбы на следующий год вернется на нерест.

В этом году сбросы вместо положенных 30 дней длились всего десять. На данный момент расходы воды уже снижены и к 22 мая Волжская ГЭС перейдет на меженные сбросы (5000 ± 200 метров в секунду).

В Астрахани ихтиологи пытаются спасти нерест рыбы в Волге.

- А значит, следует ожидать быстрого спада воды с полоев и обсыхания отложенной на свежей растительности икры рыб (нерест обычно продолжается до третьей декады мая). Значительная часть рыбной молоди погибнет на личиночных стадиях - у них просто не будет времени подрасти, - говорят астраханские ученые.

Вобла кишит у астраханских берегов Волги, пытаясь найти на мелководье место для нереста.

Прибавьте к этому браконьеров, естественных хищников, для которых в маловодье молодая рыба станет отличной добычей, и получим будущее безрыбье.

Похожая ситуация уже была на Волге в 2015-м, когда половодье началось 10 мая, на 18 суток позже того, как вода прогрелась до нерестовых температур, а завершилось уже к 9 июня. В итоге мы потеряли не только нерест в тот год (эффективность воспроизводства рыб в 2015-м была самой низкой в текущем столетии, доля молоди, достигшей мальковых этапов развития, из общей численности составляла около 2 %), но и снижение естественного воспроизводства рыбы в 2016-м. Почему?

- Рыба, которая не смогла отнереститься, претерпевает так называемую резорбцию. И она еще долгое время не способна к размножению. Поэтому и в 2016-м мы не получили хороших уловов, - поясняют сотрудники КаспНИРХ.