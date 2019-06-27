Открытие пляжа на острове Сарпинский откладывается

Лето в разгаре, и жители вереницей тянутся к Волге за прохладой. И даже купаются на свой страх и риск, хотя легальных пляжей в городе раз и обчелся (буквально «раз» – официальный пляж есть только в Красноармейском на косе у маяка). Обещанный благоустроенный пляж на острове Сарпинский до сих пор не принимает отдыхающих (по крайней мере, официально). Как пояснили «КП-Волгоград» в мэрии, не готово заключение специалистов Роспотребнадзора о состоянии воды и песка в этом месте, и районные власти не могут приступить к благоустройству зоны отдыха.

Пляж в микрорайоне Тулака (в Советском районе Волгограда) тоже не могут начать приводить в порядок. Согласно заключению регионального Роспотребнадзора, купаться здесь точно нельзя, а есть ли опасные примеси в песке, специалисты скажут в ближайшее время. Вообще, если говорить о любых местах на правом берег, вердикт специалистов одинаковый: «в пробах воды зафиксировано несоответствие требованиям санитарного законодательства по микробиологическим показателям».

Нельзя будет купаться и на пляже Спартановки (по улице Грамши), здесь вода также не соответствует нормам. Зону отдыха на песке здесь откроют лишь тогда, когда будут готовы анализы.

Впрочем, зная «русское авось» и тот факт, что даже предупреждающие таблички не останавливают волгоградцев на пути к воде, на этих пляжах уже ведут дежурства спасатели.

Но даже это не всегда помогает. В среду на несанкционированном пляже в Тракторозаводском районе Волгограда уже утонула 12-летняя школьница. Ее младшего брата, который, нырнув за сестричкой, также пошел ко дну, удалось вытянуть спасателям, дежурившим поблизости. Дети пришли на пляж одни и не умели плавать.

Большинство волгоградцев не ждет каких-то разрешений и официальных открытий и проводят все выходные на левом берегу. За Волгой работает несколько платных пляжей.

Благо к концу июня жара в Волгограде немного спала, иначе бы без пляжа у воды волгоградцы испепелились на солнце. А с 28 июня синоптики обещают еще и дождик. Да не простой, а с грозой, от чего столбик термометра опустится еще ниже: 29-го до +23-25 градусов, 30 июня - и вовсе до +20 градусов. Ночью при этом похолодает до +13-15 градусов.

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