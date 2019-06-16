Пляжи Волгограда – 2019: где искупаться, заняться серфингом и вейкбордингом

В Волгограде официально открыли купальный сезон. Правда, в городе, который вытянулся вдоль Волги на 90 километров, нашлось только одно место, пригодное для купания, и получившее одобрение от Роспотребнадзора. Повезло в этом плане только жителям Красноармейского района. Они могу вдоволь загорать и купаться на песчаной косе северо-западней маяка полустрова Сарептский. В субботу здесь состоялось официальное открытие.

На пляже у маяка дежурят спасатели и медики, а к услугам отдыхающих – 2 туалета, 2 кабинки для переодевания, 3 душа, урны, 100 зонтов и шезлонгов. Есть где перекусить и развлечься, поиграть в пляжный волейбол. Вход на пляж бесплатный, заплатить придется только за лежаки и развлечения.

Переправиться к маяку можно речным трамвайчиком «Причал «Красноармейск» - Вязовая грива». Он ходит ежедневно, с интервалом в 1-2 часа. Билеты - 52 рублей, детям - 26.

Подготовить остальные места отдыха у воды городские власти к 15 июня не успели.

- На остальных площадках открытие пляжей будет возможно только после получения положительных результатов проверок от специализированных служб, в том числе от санитарно-эпидемиологических служб, который еще проводит исследования, - прокомментировали «КП» в пресс-службе администрации города.

Напомним, жителям Волгограда обещали, что позагорать в этом году можно будет на Ельшанской набережной на Тулака в Советском районе и на Спартановке у дома №4 на улице Грамши в Тракторозаводском. А полноценный пляж в 2019 году когда-нибудь откроют и в Кировском районе на острове Сарпинский.

ОБЕЩАЛИ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПЛЯЖ У «ВОЛГОГРАД АРЕНЫ», И ЗАБЫЛИ

Многие помнят, что накануне чемпионата наши власти всем приезжим федеральным чиновникам показывали набережную у стадиона «Волгоград Арена» и говорили: здесь у нас будет пляж! Жители тоже его ждали, туристы наделись искупаться там еще во время мундиаля, но пляж не открыли ни в 2018-м, ни в 2019 году. В прошлом году все списали на большие сбросы и высокий уровень воды который не спадал до середины августа. В этом году воды мало, но про эти обещания власти будто бы забыли. На самом деле, никакого пляжа в этом месте не будет еще несколько лет - пока еще в Волгу стекают все стоки с ливневок, и вода здесь грязная.

- Ливневая канализация сбрасывает стоки непосредственно в Волгу, - объяснял Виталий Лихачев на встрече с жителями города в марте этого года. - С этой стороны купаться в ней нельзя. В прошлом году закончили разбираться с канализационными коллекторами - они больше не сбрасывают стоки в Волгу. В этом году начинаем, а в следующем году закончим с ливневками – все ливневые сбросы пойдут в очистные сооружения. После этого вода будет чистая, и на этом берегу будут пляжи.

То, что пляжи будут с этой стороны еще не означает, что откроют и Центральный пляж. Но жители Волгограда на это надеются.

ЛЕВЫЙ БЕРЕГ – ПЛАТНЫЙ

Все волгоградцы знают, что самые чистые пляжи на левом берегу Волги, благо, после открытия «танцующего моста» добраться туда можно всего за 10 минут. Однако на той стороне Волги все больше участков забирают предприниматели. Если напротив «Волгоград арены» еще свободный берег, где не надо платить ни за что (но и полное отсутствие сервиса, комфорта, уборки, раздевалок, спасателей плюс не обследованное дно), то с другой стороны моста за доступ к Волге придется платить. Здесь расположились три платных пляжа. Разрешение на полноценный пляж с купанием они не получали, но отдыхающих это не останавливает – все сидят в воде. Спасатели с этим уже смирились и постоянно патрулируют акваторию рядом с неофициальными пляжами.

Что предлагают за деньги? Комфортный отдых на чистом берегу, уютную пляжную зону с лежаками, зонтиками, бунгало, бассейнами и кучей развлечений. Здесь можно отдохнуть и семьям с детьми, и молодежи, предпочитающей экстремальный отдых.

Парк-клуб «Бобры» предлагает три зоны отдыха, цена в них отличается.

Категория «Стандарт»: вход 200 рублей, детям - 100, (включены пластиковые шезлонги, зонтик, детский бассейн). Тариф «Семейный»: 450 руб., детский - 200 (детский и взрослый бассейны, деревянный шезлонг с матрацем, зонт, скидки на развлечения). Категория «VIP»: 400 руб., детям - 200 (детский бассейн, деревянный шезлонг, зонт, бунгало за 1500). Плюс нужно отдать 150 рублей за парковку, если вы хотите оставить автомобиль возле пляжа. Можно бросить машину и подальше, на съезде с моста. Это бесплатно, но придется немного прогуляться.

В парк-клубе "Бобры" за пляж придется заплатить.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Из развлечений в «Бобрах» два аттракциона «скользкий футбол» для детей и взрослых. Это батут, внутри - вода и ворота, в которые нужно попасть мячом. Есть конные прогулки.

Подробности в инстаграме парка.

Вейк-клуб Wakespot находится сразу за парк-клубом «Бобры», если идти вдоль берега. Здесь тоже есть уютный платный пляж с лежаками и диванчиками. За вход в будни берут 250 рублей, в выходные – 300 рублей. Здесь есть куча модных активностей. За 500 рублей в час можно заняться sup-серфингом. Мастер спорта международного класса по гребле Дмитрий Петров научит вас обращаться и с доской, и с веслом.

Здесь можно просто полежать на пляже или занять серфингом или вейкбордингом.Фото: Екатерина СИМОХИНА

В субботу в вейк-клубе открылась лебедка, и теперь здесь можно снова покататься на вейкборде. Прокат оборудования стоит 100 рублей, прокатить один сет – 200 рублей в будни, 300 в выходной (это около 7 минут катания). Абонемент на полдня будет стоить 700 рублей, за весь день – 100 рублей. Новичкам поможет инструктор.

Еще дальше по берегу в сторону центра открылась еще одна пляжная зона. Вход на пляж стоит 50 рублей, прокат лежака – 100 рублей. Есть кабинки для переодевания.

Подробности в инстаграме клуба.

ВОПРОС РЕБРОМ – А ЭТО ЗАКОННО?

Большая часть волгоградцев только рада появлению приличных, чистых и комфортных пляжей. Но есть и те, кто считают, что брать деньги за вход на пляж – незаконно. Мол, наша река – это народное достояние. За разъяснениями мы обратились в Облкомприроды.

Официально:

«Данные земельные участки относятся к землям лесного фонда и являются федеральной собственностью. Комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области лесные участки предоставлены во временное пользование для осуществления рекреационной деятельности 14 арендаторам — как юридическим лицам, так и физическим. Согласно Водному кодексу Российской Федерации береговая полоса реки (20 метров) должна быть свободна для доступа граждан. Вместе с тем, арендатор вправе взимать плату за предоставление услуг согласно прайсу.

Сотрудники Среднеахтубинского лесничества проведут мероприятия по контролю в лесах, в том числе на предмет соответствия назначению использования данных лесных участков. В случае выявления фактов нарушения действующего законодательства материалы будут переданы в Росприроднадзор».

ЛАТОШИНКА И ВОЛЖСКИЙ

Активные развлечения есть не только за Волгой. В поселке Латошинка (ул. Прохладная, 6/1) уже несколько лет работает вейк-парк DaWinch. Здесь и пляж с лежаками и кафе, и реверсивная канатка для вейкбординга. Парк открыт от рассвета до заката.

Вход на территорию - 200 рублей с человека за день пребывания, кроме пользователей канатки и детей до 14 лет.

dawinch_vlg Вейкбординг в Латошинке

Цены на вейк – 1 сет (6 минут) 250 рублей, дневной 1200 рублей. В будни можно взть обонемент на 4 часа – 700 рублей. Прокат оборудования: 100 рублей 1 сет, 300 рублей полдня, 400 рублей день.

Подробности в инстаграме парка.

В Волжском купальный сезон открылся 10 июня. Муниципальный городской пляж по традиции работает на острове Зеленом. Здесь обследовали воду и берег, получили все разрешения от ведомств, ежедневно убирают мусор, дежурят спасатели.

Еще одно место для отдыха на Ахтубе – в поселке Киляковка, пляж Киляковских бань. Здесь тоже можно позаниматься sup-серфингом. Взять в аренду оборудование можно на час за 500 рублей или на весь день за 700. Серфинг на Ахтубе менее экстремальный, чем на Волге. Здесь почти нет течения и меньше катеров. Подробности в инстагрме SUPVOLGA.