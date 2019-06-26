На нелегальном пляже утонула 12-летняя волгоградка

СЕГОДНЯ 19:58 2019-06-26T20:14:36+03:00

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Ужасная трагедия произошла в Волгограде 26 июня: на пляже в Тракторозаводском районе утонула 12-летняя школьница. Случилось это еще днем, когда девочка вместе с 10-летним братом пошла отдыхать к берегу Волги. Дети были совершенно одни, к тому же не умели плавать, а сам пляж, как известно, работает нелегально.

- В какой-то момент девочка стала тонуть. На помощь ей кинулся младший брат, но как только он оказался на глубине, сам начал уходить под воду - как оказалось оба ребенка не умели плавать. Очевидцами происходящего стали спасатели, станция которых расположена буквально в 500 метрах от места трагедии. Живым вытащить из реки им удалось только мальчика. Его старшая сестра погибла, - прокомментировали КП-Волгоград в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. По результатам они примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU