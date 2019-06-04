Пляжи Волгограда откроют 15 июня

Пляжный сезон 2019 года в Волгограде стартует 15 июня и продлится до 1 сентября. Соответствующее постановление подписал глава города. Максимальными сбросы на Волжской ГЭС были не долго, воды ушла, обнажив берега. Так что в отличие от предыдущих лет город-миллионник не останется без пляжей. Местные власти уже готовят их к приему отдыхающих. Санитарные врачи отбирают пробы почвы и воды. Пока подготовительные работы идут во всех привычных местах отдыха у воды, правда, не везде будет разрешено купаться. Уже открыт пляж на Бобрах. Позагорать в этом году можно будет на Ельшанской набережной на Тулака в Советском районе Волгограда и на Спартановке у дома №4 на улице Грамши в Тракторозаводском. Полноценные пляжи в 2019 году будут у жителей Красноармейска и в Кировском районе на острове Сарпинский. Все «сухие» и «мокрые» пляжи оснастят зонтиками от солнца, туалетами и кабинками для переодевания. Во всех местах отдыха будут дежурить охранники, дружинники, спасатели и медики.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии, дно на всех пляжах уже зачистили водолазы. Пробы воды и песка на химические показатели там берет специализированное муниципальное учреждение и передает их в Роспотребнадзор. Проверяют пляжи на биологические показатели уже специалисты ведомства. Окончательный вердикт вынесут только по завершении всех положенных процедур. Там, где купаться будет запрещено, установят информационные щиты с предупреждающими и запрещающими знаками.

ПЛЯЖ НА МАЯКЕ

В Красноармейском районе оборудованный пляж откроется 15 июня на косе за маяком на полуострове Сарептский. Переправиться сюда можно будет на кораблике Красноармейск - Вязовая грива. На пляже будут детские горки, навесы, шезлонги, камеры хранения. Как и в прошлом году вход будет бесплатным, дополнительные услуги - за денежку, а по вечерам - дискотеки. Цены на услуги пока не объявили.

ПЛЯЖ НА БОБРАХ

Популярным местом отдыха у волгоградцев стал парк-клуб Бобры на одноименном пляже за Волгой. Он уже работает. В 2019 году к услугам отдыхающих не только шезлонги, зонтики, парковка и беседки, где можно пожарить шашлык, но и два бассейна. Детский размером 10 х 4 метра и глубиной 0,5 метра. Взрослый бассейн размером 20 х 7 метров и глубиной 1,7 метра. К услугам отдыхающих он будет с 6 июня. Плюс с мая на пляже работает небольшая баня на четырех человек, строят еще одну - побольше, с витражными окнами на Волгу и массажным кабинетом.

- Также в этом году на пляже работают два аттракциона «скользкий футбол» для детей и взрослых. Это батут, внутри - вода и ворота, в которые нужно попасть мячом. Строим тир. Уже работает семейное кафе без алкоголя, - рассказали «КП-Волгоград» организаторы. - В планах в ближайшее время запустить бесплатную маршрутку от площади Ленина на пляж, как это было зимой.

Кстати, парк-клуб отмечает первый день рождения, так что в субботу 15 июня здесь устроят праздник с конкурсами и турнирами для детей и взрослых.

Цены на пляжный отдых в парк-клубе «Бобры» на 2019 год: парковка – 150 руб. с машины; вход детям до 5 лет - бесплатно. Категория «Стандарт»: вход 200 рублей, детям - 100, (включены пластиковые шезлонги, зонтик, детский бассейн). Тариф «Семейный»: 350 руб., детский - 150 (детский и взрослый бассейны, деревянный шезлонг с матрацем, зонт, скидки на развлечения). Категория «VIP»: 400 руб., детям - 200 (детский бассейн, деревянный шезлонг, зонт, бунгало за 1500).

Официального разрешения купаться в Волге здесь пока еще нет. Организаторы рассчитывают его получить в ближайшее время.

ВАЖНО!

По данным МЧС, чаще всего причиной несчастных случаев на воде становится купание в запрещенных местах, а также в состоянии алкогольного опьянения. Так что соблюдайте правила поведения на воде и останавливайте тех, кто их нарушает.

Помните, если вы решите искупаться в запретном месте, спасатели могут просто не успеть прийти к вам на помощь.

- В оборудованных местах отдыха у воды на Спартановке, на Бобрах, на Сарпинском постоянно дежурят спасатели, - поясняет «КП-Волгоград» начальник оперативного отдела ГКУ «Служба спасения» Игорь Корляков. - А, например, берег на Тулака и у монумента в Красноармейском не входят в оперативные зоны действия подразделений. Но там осуществляется патрулирование.

В случае возникновения опасной ситуации звоните с мобильного по телефону «101» или в городскую службу спасения «089».