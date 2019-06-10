Как отметим День России 12 июня 2019 в Волгограде: концерт звезд, салют и фестивали

День России в Волгограде 12 июня 2019 года отметят фестивалями, концертами, автопробегом. Также в программе праздничных мероприятий - гулянья в парках с мастер-классами, играми и зрелищными акциями. Главной фишкой мероприятий станет салют и гала-концерт XIV Всероссийского фестиваля музыкального творчества МВД России «Щит и Лира», победители которого споют со звездами российской эстрады. На нижней террасе Центральной набережной Волгограда 12 июня 2019 с 18.00 до 22.00 выступят Татьяна Овсиенко, Эмма М, Руслан Алехно, Эд Шульжевский, Дина Гарипова, In-Grid. В финале в 22.00 небо раскрасят залпы праздничного фейерверка. Куда еще сходить 12 июня 2019 в День России в Волгограде, все праздничные мероприятия и лучшие места для отдыха - в путеводителе «КП-Волгоград».

Учтите, в местах праздничных гуляний алкоголь будет под запретом. На входе придется пройти пункт контроля. Общественный транспорт будет ходить в усиленном режиме и допоздна, а часть дорог в центре перекроют.

Спортивный фестиваль на пять часов соберет волгоградцев в День России 12 июня в ЦПКиО. В программе с 12.00 до 17.00 - концерт популярных кавер-групп Волгограда, массовая фитнес-тренировка, Тропа здоровья, аллея шахмат и шашек, фестиваль любителей скейта и брейк-данса, велотриал, мастер-классы, интерактивные площадки. Волгоградцы могут попрыгать, побегать, заняться боксом и единоборствами, поиграть в стритбол, регби, мини-футбол, сдать нормы ГТО или поучаствовать в семейных «Веселых стартах». На отдельной площадке будут зажигать экстремалы на мотоциклах и покажут шоу силачи.

Пятый открытый чемпионат Волгоградской области по фигурному вождению велосипеда стартует в День России в Комсомольском саду в центре Волгограда 12 июня в 11.00. В 10 утра начнется регистрация участников и разминка. А после волгоградцы посоревнуются в велотуристском многоборье. Победителей выберут среди взрослых и подростков до 15 лет.

Музей Машкова 12 июня в 18.00 приглашает на публичную лекцию «Архитектурное мифотворчество в образах улицы Мира» из цикла «Прочитай город» грантового проекта «Первая улица Мира». Расскажет о культурных смыслах послевоенной эпохи член Союза архитекторов России Юлия Янушкина. Всех, кто любит Волгоград, ждут в музее на проспекте Ленина, 21 (т. (8442) 38-24-44).

Интерактивный парк «Россия - моя история» в День России 12 июня 2019 работает с 10.00 до 20.00 (вход до 19.00). Школьников и студентов очной формы обучения в праздничный день пустят в музей бесплатно. В 12.00 и 15.00 ребят ждет новая квест-игра «Символы эпохи», которая познакомит их с государственными символами страны, знаковыми предметами и произведениями искусства. Чтобы стать участником, необходимо заранее записаться по телефону (8442) 97-91-81.

В музей-заповедник «Старая Сарепта» 12 июня в 9.03 от пригородного вокзала Волгоград-1 отправится экскурсионная электричка. В пути всех ждут квест-игра по истории города, затем гости прогуляются по выставочным залам, заглянут в кирху и спустятся в старинные подземелья. А еще узнают различия и сходство русской избы, татарской кибитки и калмыцкого хотона, поиграют в народные игры и вернутся в центр на электричке. Подробности по телефону (8442) 67-33-02. Билеты: 480 руб., 440 - детям.

В ТРК «Мармелад» 12 июня в 16.00 в честь празднования Дня России устроят самый настоящий бал. Полонез, кадриль и мазурка, вальсы и менуэты, романсы и звуки скрипки! Тем, кто еще ни разу не танцевал такие танцы, помогут освоить движения участники «Русского бала». А рядом расположится карточный салон и пройдет шахматный турнир, также в программе подвижные игры.

Отметят День России 12 июня 2019 в формате опен-эйр во всех восьми районах Волгограда.

Красноармейский район

12 июня 2019 с 10.00 до 12.00 – автопробег. Маршрут: ул. Гражданская, 64 – пр. Героев Сталинграда - б-р Энгельса, ул. Марийская, пр. Столетова, пр. Героев Сталинграда, б-р Энгельса

12 июня 2019 с 16.00 до 18.00 - б-р Энгельса, между первым и вторым фонтаном

12 июня 2019 с 17.00 до 19.00 - набережная

Кировский район

12 июня 2019 в 17.00 - площадь у «Авангарда»

14 июня 2019 в 17.00 - вечер патриотической песни, площадь у «Авангарда»

Советский район

11 июня 2019 в 16.00 – концерт, ДК района

Ворошиловский район

12 июня 2019 в 17.00 - сквер Саши Филиппова

Центральный район

12 июня 2019 с 11.00 до 16.00 - фестиваль, концерт, конкурсы, Комсомольский сад

Дзержинский район

12 июня 2019 в 18.00 - парк Семейный

Краснооктябрьский район

11 июня 2019 с 17.00 до 18.00 – парк Гагарина

Тракторозаводский район

11 июня 2019 в 17.00 – площадь у ДК района

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