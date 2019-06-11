2019-06-11T14:31:29+03:00
Общество

Перекрытия дорог 12 июня в Волгограде

В День России 12 июня 2019 в центре Волгограда организуют пешеходные зоны [схема перекрытия дорог, как будет работать общественный транспорт]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Фото: Алена КузьминаФото: Алена Кузьмина
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12 июня 2019 года Волгоград будет отмечать День России. В местах праздничных гуляний в центре города по традиции организуют пешеходные зоны. А общественный транспорт будет ходить в усиленном режиме. Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, С 20.00 11 июня до 0.00 13 июня перекроют дорогу на нулевой продольной в границах улиц Калинина и 7-й Гвардейской, а также на улице Чуйкова от Краснознаменской до Соколова. С 7.00 до 24.00 12 июня ограничат движение транспорта на улице Советской на участке от Краснознаменской до Порт-Саида. Закроют для автомобилей и все проезды от проспекта Ленина до набережной 62-й Армии.

Трамваи, троллейбусы и автобусы 12 июня 2019 в Волгограде будут ходить допоздна. После салюта в День России, который начнется в 22.00, доехать до дома волгоградцы смогут на трамваях №2, №4, №10 и на скоростных трамваях. Будут ходить до поздней ночи и троллейбусы № 9, №12 и №15А, а также автобус №2. Интервал движения составит около 10 минут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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