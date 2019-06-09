2019-06-09T22:28:21+03:00
Досуг

День России 2019 в Волжском отметят в парках

Программа праздника в День России 12 июня 2019 в Волжском [программа мероприятий]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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День России в Волжском отметят в парках.День России в Волжском отметят в парках.Фото: Евгения ГУСЕВА
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День России 12 июня 2019 года в Волжском отметят в парках. Главные события праздника развернутся в парке «Новый город». В программе мероприятий – большой хоровод Дружбы, в который встанут взрослые и дети, концерт местных коллективов, народные игры и состязания, будет где разгуляться и любителям спорта. Начнется праздник 12 июня в 18.30. Вокруг сцены развернутся десять интерактивных площадок, волжанам предложат поучаствовать в различных мастер-классах, а на скейт-площадке пройдет фестиваль молодежных субкультур «Экстрим-ФЕСТ».

День России в парке ДК «ВГС» Волжского начнут отмечать в 11.00. В это время праздничную программу подготовили для детворы. Вечером волжан также ждут два концерта. Один в 17.00 начнется на парапете летнего кинотеатра, другой в 18.00 - на главной сцене парка Гидростроитель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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