Андрей Бочаров: «Я принял решение выдвинуть свою кандидатуру на второй срок»

5 июня в ДЮЦе губернатор Андрей Бочаров провел рабочее совещание по стратегическим задачам развития региона. И впервые официально объявил о своем намерении участвовать в предвыборной гонке, чтобы остаться губернатором еще на один срок. Приводим речь главы области дословно.

СКАЗАНО

«Пять лет совместной, по-настоящему командной, напряженной и очень сложной работы, с опорой на достижения предыдущих поколений, при непосредственном участии жителей многонациональной и многоконфессиональной Волгоградской области, поддержке нашего Президента, Правительства России, ведущих политических сил, общественности, государственных и частных компаний, предприятий и организаций, ведущих свою деятельность на территории многонациональных Волгоградской области, позволили не только реализовать в целом наши планы и стабилизировать социально-экономическую ситуацию, но и заложить основы дальнейшего развития, реализации новых амбициозных, масштабных планов развития Волгоградской области.

Волгоградская область должна и будет двигаться только вперёд, несмотря на любые препятствия. Останавливаться нельзя – не имеем права. На мой взгляд, остановка в развитии подобна смерти.

В 2014-м году жители Волгоградской области поддержали наши предложения и доверили нам их реализовывать. Именно доверие жителей Волгоградской области было и остается для меня ключевым при принятии решений по развитию области. Именно доверие и поддержка жителей Волгоградской области придавали нам дополнительные силы в самых сложных ситуациях - а их было немало - и позволили, несмотря ни на что, не останавливаться, а двигаться дальше, вперёд, к намеченным целям.

Достижение национальных целей, поставленных Президентом, реализация приоритетных планов развития Волгоградской области позволит нам сделать важные шаги по повышению качества жизни жителей Волгоградской области. Шаги, которых сегодня ждут люди, как ждали выполнения крупнейших проектов последних лет.

Вопросам, которые ставят люди, необходимо уделить больше внимания, выполняя задачи стратегического развития и реализуя крупные проекты. В ходе встреч мы с жителями области обсуждаем планы развития, проблемные вопросы и стараемся найти пути и механизмы их решения, понимая, что именно от решения проблем «на земле», в конкретном поселке, хуторе, поселении зависит качество жизни конкретного человека, конкретной семьи.

Наша задача на ближайшее время - в ходе планирования, а затем и реализации проектов развития, от которых по-настоящему зависит настоящее и будущее всей Волгоградской области, не забыть, максимально учесть необходимость решения системных проблем муниципальных образований, поселений, населенных пунктов. Мы понимаем, что «маленьких проблем» не бывает и зачастую эти проблемы являются для конкретных людей такими же важными, масштабными, как и стратегические задачи - для всей области.

Мнение людей является определяющим в решении задач самого разного масштаба – от выбора приоритетов, последовательности шагов, до конкретных деталей реализации проектов, без которых проводимая работа может не достигнуть главной цели – повышения качества жизни жителей Волгоградской области.

Мы должны сделать так, чтобы при реализации масштабных проектов развития Волгоградской области максимально учесть те проблемы, которые ещё не решены».