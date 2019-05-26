Наша крепость: кто и как может установить шлагбаум и забор во дворе

Как только в волгоградском дворе появляются свежий асфальт, новые детские площадки, клумбы и парковка, многие жильцы тут же решают установить на въезде шлагбаум. Некоторые и вовсе хотят обнести территорию забором. Соседи недовольны и требуют снять ограничения.

Например, дом № 47/1 на улице Космонавтов. Его помнят все в Волгограде. В декабре 2015 года в одной из квартир взорвался газ. Под руинами погибли пять человек, люди остались без крыши над головой. Не прошло и года, как на том же месте выросла новенькая десятиэтажка. А вскоре на въездах установили шлагбаумы. Два из них перегородили сквозной проезд для жильцов соседних домов № 64, 66 и 68 на улице Землячки. Один - на замке, второй и вовсе заварен. Третий, автоматический, сломали. «Им - всё, нам - ничего», - обижаются соседи.

Автоматический шлагбаум уже давно не работает.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Когда-нибудь мы все же спилим этот шлагбаум, - говорит корреспонденту «КП-Волгоград» Александр, паркуя свою машину в новом дворе. Сам он живет в соседнем доме. Но здесь и суше, и чище, и безопасней. - Вы посмотрите, здесь к нам ни скорая, ни пожарная не проедет. А у нас во дворе на дороге огромные ямы.

Один шлагбаум намертво заварен.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Когда у нас дорогу сделали, двор облагородили, мимо нашей площадки гонять начали на таких скоростях, что за детей было страшно, - рассказывает Елена. - К тому же землю во дворе оформили на жильцов, так что и ремонтировать дорогу мы теперь будем за свои деньги. С шлагбаумом - еще не скоро. А иначе ее бы за два года разнесли.

Другой - на замке. Ключ только у жильцов.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Неподалеку еще одна подобная история, наделавшая шума в соцсетях. Двор на Симонова, 27, отгородили забором от школы. На входе калитка с кодовым замком. На въезде на парковку - шлагбаум.

Жильцы дома огородились от хулиганистых школьников.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- По этой калитке к нам уже откуда только ни приходили проверки - и МЧС, и пожарные, и прокуратура, и администрация. Все законно. Мы собираемся установить забор и с другой стороны двора, потому нам портят наше имущество. Сами видите - двор хороший. Нам все клумбы перерыли - закладки наркотиков делают в цветах. А мы хотим жить в нормальных условиях. Пример взяли с дома на Жукова, 88, - поделилась с «КП-Волгоград» председатель правления ТСЖ «Доверие» Любовь Карнафель.

Двор на Симонова привели в порядок и тут же огородили от ломающих лавочки и качели гостей.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Соседи недовольны - приходится обходить. Но, по сути, это всего 15 - 20 лишних метров. Еще больше недовольны школьники - калитка в полусотне метров от входа в школу. А этот двор они облюбовали как курилку.

Калитка на замке.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В будний день на детской площадке гуляют мамы с малышами. На лавочке у подъезда в тени деревьев отдыхают жильцы постарше.

- От школьников отгородиться пришлось. С утра до вечера тут сидели, курили, плевали, матерились. После них кучи мусора оставались. Да еще и лавки, качели поломали, - рассказывают мужчины.

Всего в десятке метров от калитки во двор - калитка школы.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

КТО ВПРАВЕ УСТАНОВИТЬ ШЛАГБАУМ?

О том, кто и как на законных основаниях может огородить свой двор, установить в нем шлагбаум или забор, рассказывает директор Центра содействия участникам сферы ЖКХ Вячеслав Гончаренко.

- Установить шлагбаум на въезде во двор может собственник участка земли. Территория около многоквартирного дома не считается частной, и для разрешения от необходимых структур потребуется решение, принятое общим собранием собственников помещений дома.

Согласно статье 36 ЖК РФ, владельцам помещений в многоквартирных зданиях земельный участок, прилегающий к дому, принадлежит на правах общей долевой собственности. Но сначала все нужно правильно оформить.

В первую очередь нужно убедиться, что придомовая территория поставлена на кадастровый учет. Если нет - проводите общее собрание собственников или же ТСЖ (ТСН). В нем должны принять участие и собственники нежилых помещений.

Затем формируете решение о выделении и определении площади земельного участка, о котором идет речь, а также принимаете заверенное подписями участников решение о постановке участка на кадастровый учет. Решение общего собрания передаете в органы власти.

После этого проводите собрание жильцов, чтобы получить решение об установке шлагбаумов во дворе дома - оно фиксируется протоколом.

Согласие на установку шлагбаума во дворе должны обязательно подписать не менее 51% владельцев жилых и нежилых помещений дома. Идеальный вариант, конечно, более 70% собственников. Связано это с тем, что решения об использовании земельного участка принимаются большинством не менее чем 2/3 голосов от общего числа голосов (ч. 1 ст. 46 ЖК РФ). И вот тут может возникнуть спор - как рассматривать установку шлагбаума.

На собрании желательно сразу подобрать модель шлагбаума с необходимыми техническими характеристиками, составить смету по закупке и установке оборудования. А также определить сумму и порядок взносов каждого собственника.

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ

Итак, у вас на руках есть решение, согласованное с большинством жильцов дома. Поскольку шлагбаум не считается объектом капитального строительства, то разрешение именно на его строительство не потребуется. Однако нужно согласовать процесс монтажа с ГИБДД и пожарной инспекцией.

Согласно нормативам ПДД, установка шлагбаума, ограничивающего въезд во двор, подчиняется пунктам статьи 15, в котором закреплен запрет на ограждения, затрудняющие процесс движения спецтранспорта. Для получения такого разрешения вам нужно обосновать, что шлагбаум никаких законов не нарушает.

Как правило, самым сложным и практически невозможным считается получение разрешения у пожарного надзора. Шлагбаум без круглосуточного дежурного может помешать беспрепятственному подъезду. В этом случае пожарные, приехавшие во двор по вызову, имеют полное право его снести. Возмещать ущерб при этом никто не будет. Наоборот, вы оплатите ущерб, полученный пожарной машиной при ликвидации незаконной установки шлагбаума.

Кроме того, многие считают, что необходимо получить разрешение на установку шлагбаума и от органов местного самоуправления. Если все получилось - обращаетесь в специализированные службы.

На Симонова, 27, шлагбаум установлен на въезде на парковку во дворе. В сам двор можно свободно проехать.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

А ЕСЛИ СОСЕДИ ПРОТИВ?

Если вход или выход во двор имеют и иные строения (жилые дома, здания органов власти, школы, образовательные учреждения и так далее), то решение об установке шлагбаума должны приниматься и собственниками каждого из этих зданий. Если хотя бы одного из них не будет - установка может быть признана незаконной. И вам придется его убрать.

Если установка шлагбаума ни с кем не согласовывалась, можно получить штрафы по части 8 статьи 20.4 КоАП РФ, которая регламентирует ответственность за сооружение преград для проездов, проходов и подъездов к зданиям, строениям для обеспечения пожарной безопасности или по статье 19.1 КоАП РФ в случае произвольной установки дорожных знаков. И, конечно, преграды придется убрать.

КАК ОГОРОДИТЬ ДВОР

Двор можно огородить, поставив шлагбаум или ворота, если будет обеспечен доступ через внутридомовую территорию к местам общего пользования. К ним относятся места досуга, культурного развития, детского творчества, занятий физкультурой и спортом и так далее. По сути, в любом доме можно найти эти самые места.

Алгоритм примерно такой же, как и при установке шлагбаума. Но есть отдельные нюансы. В первую очередь придется обратиться в администрацию, обычно в управление архитектуры, чтобы выяснить, как указаны проходы в градостроительном плане. Если это проезд или дорога, то нельзя его загородить.

Если в доме не все квартиры приватизированы, то «своей» территории может и не быть, да еще и огороженной. Если же она принадлежит только собственникам помещений дома, они имеют полное право закрыть свой двор от посторонних лиц. Решение принимает собрание, необходимо заручиться одобрением не менее 2/3 голосов от общего числа собственников.

КАК ОСПОРИТЬ?

Кто может оспорить решение собственников, которые решили огородить свой двор или закрыть в него въезд? Любое лицо, если докажет, что нарушаются его права, может обратиться в органы госжилконтроля или прокуратуры, а можно и в суд, но это достаточно сложная процедура. А вот решение собрания (протокол) могут оспорить только собственники помещений дома, которые не участвовали в нем или голосовали против. Если такое собрание было. Если его не было (это должно быть отражено и в заявлении в органы надзора и в их ответах), то в этом случае по вопросу незаконности установки забора и ворот обращаться нужно только в суд.

ГДЕ ПОМОГУТ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ

Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ, Волгоград, ул. Голубинская, 1, т. (8442) 35-27-31. Пн., вт., ср. - с 9.00 до 13.00.

Центр содействия участникам сферы ЖКХ, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 19, каб. 211, т. (8442) 93-22-78.