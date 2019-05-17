2019-05-17T20:42:15+03:00
Происшествия

В Волгограде маршрутка улетела в столб после столкновения с грузовиком: 14 пострадавших

ДТП произошло в Советском районе [фото, видео]
Наталья ГЛАЗУНОВА
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ДТП произошло неподалеку от Нефтяного техникума. Фото Виктории Грянченко.ДТП произошло неподалеку от Нефтяного техникума. Фото Виктории Грянченко.
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Жуткая авария произошла вечером, 17 мая, в Советском районе Волгограда. Грузовик врезался на полном ходу в маршрутку с людьми. По предварительным данным пострадало 13 человек.

Фото Леша Рингис.

Фото Леша Рингис.

Это случилось примерно в восемь часов вечера неподалеку от остановки "Нефтяной техникум". Груженый «КАМАЗ» двигался на юг Волгограда, когда пошел буквально на таран. Он, не притормаживая, врезался в маршрутку №15-с, которая остановилась на красный сигнал светофора. Удар был такой, что салон маршрутки смяло, а сам микроавтобус отлетел на тротуар и врезался в бетонный столб.

В Волгограде грузовик протаранил маршрутку, 13 пассажиров в больнице.

- 14 человек обратились за помощью к медикам. Все они госпитализированы. Трое - в тяжелом состоянии, - сообщают в ГУ МВД по региону.

По словам очевидцев, люди стали вытаскивать покалеченных из микроавтобуса еще до приезда "скорой", и первыми оказывали помощь пострадавшим. Под колесами маршрутки оказался и волгоградец, стоящий в этот момент на тротуаре и случайно оказавшийся на пути микроавтобуса. Он также в больнице с травмами.

От удара грузовика микроавтобус с людьми улетет в столб. Фото Валерии Грянченко.

От удара грузовика микроавтобус с людьми улетет в столб. Фото Валерии Грянченко.

Как пояснил уже подъехавшим к месту аварии полицейским водитель грузовика, у него отказали тормоза.

Фура смогла остановиться только через полкилометра после столкновения. Фото Дарьи Шишлянниковой.

Фура смогла остановиться только через полкилометра после столкновения. Фото Дарьи Шишлянниковой.

"Это уже не первая авария с фурами на этом спуске. Не выдерживают тормоза, особенно, если сильно груженые едут", "Нужно убирать фуры из города! Сколько еще нам объездную дорогу ждать? Сколько еще таких аварий должно произойти?", - сетуют волгоградцы в комментариях к многочисленным постам, которые появились в соцсетях. - "Проклятое там место, что не говорите".

На месте работают сотрудники ГИБДД. Выясняются причины и обстоятельства происшедшего.

Известно, что маршрутки №15с работают в Волгограде нелегально, под видом "заказных". Буквально пару месяцев назад - 2 апреля - такая же маршрутка 15с врезалась в припаркованный у обочины грузовик. Тогда пострадало три человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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