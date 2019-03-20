2019-03-20T17:50:39+03:00
Общество

В Волгограде участников пикета маршрутчиков растащили эвакуаторами

Незаконные перевозчики на старых «Газелях» перекрыли движение на самом оживленном перекрестке города
Екатерина СИМОХИНА
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Маршрутчики протестуют против того, что власти запретили их старые Газели.Маршрутчики протестуют против того, что власти запретили их старые Газели.
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К шести вечера 20 марта на перекрестке проспекта Ленина и Краснознаменской наконец-то восстановилось движение, хотя машины ГИБДД и эвакуаторы с проблесковыми маячками дежурят неподалеку. Сегодня им пришлось растаскивать и увозить с проспекта Ленина десятки маршрутных такси, утроивших пикет в центре города. Водители микроавтобусов, работающих на маршрутах 15 с, 59, 52 и других, которые запретили еще в 2017 году, решили устроить бунт против проверок и штрафов. Ведь сегодня утром гаишники вышли в рейд и останавливали для проверок весь пассажирский транспорт. Нелегальные перевозчики отреагировали на это весьма смело, парализовав движение на проспекте Ленина недалеко от областной администрации.

Чтобы освободить проезжую часть, на которой к тому моменту выросла огромная пробка, на место приехали сотрудники ГИБДД и эвакуаторы. Нужно было освободить дорогу для волгоградцев на личном транспорте и троллейбусов – их маршрутчики заблокировали полностью.

Как рассказал «КП-Волгоград» водитель, работающий на одном из маршрутов, главным заводилой акции стал предприниматель Андрей Гузев, который очень давно работает в сфере пассажирских перевозок. Большинство его маршрутов запретили еще два года назад, но все это время его машины с табличкой «заказной» продолжали возить пассажиров.

- Инспекторами ГАИ выписано 6 определений о возбуждении административных расследований по ст. 12.19 ч.4 за нарушение правил остановки, повлекшее препятствие для движения, - прокомментировали "КП" в региональном главке.

Напомним, еще два дня назад ГУ МВД по Волгоградской области предупреждало водителей о сегодняшнем рейде. Останавливали сегодня для проверок все маршрутки – и легальные, и нелегальные. На штрафстоянку отправляли тех, у кого нет лицензии на осуществление пассажирских перевозок или машины технически неисправны. Во время этих рейдов ГИБДД и администрация всегда проверяют весь пакет документов и оценивают техническое состояние транспортных средств. Все это делается с главной целью – снизить число ДТП с участием пассажирского транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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