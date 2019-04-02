2019-04-02T13:17:09+03:00
Происшествия

На юге Волгограда маршрутка с людьми врезалась в грузовик: трое пострадавших

Маршрутчик так перестраивался в другой ряд [фото]
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото Ольги Троневой.Фото Ольги Троневой.
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Авария с участием маршрутки №15С произошла в Волгограде в полдень 2 апреля. Случилось это на Университетском проспекте в Советском районе Волгограда (в районе ТРЦ «Акварель»). "ГАЗель" с пассажирами на скорости врезалась в грузовик MAN. На фото, которое опубликовала в соцсетях Ольга Тронева, видно, что кабина водителя буквально ушла под кузов многотонника.

Сам виновник аварии остался жив и почти невредим. Фото Ольги Троневой.

Сам виновник аварии остался жив и почти невредим. Фото Ольги Троневой.

- Грузовик остановился в крайнем правом ряду для ремонта, включил "аварийки". Водитель маршрутного такси перестраивался из одного ряда в другой и совершил столкновение, - поясняют "КП-Волгоград" в ГУ МВД по региону.

Сам водитель остался жив. А вот троих пассажиров с травмами различной степени тяжести увезли с места аварии на «скорой» помощи.

Водитель впопыхах снимал номера маршрутки после ДТП. Фото Ольги Троневой.

Водитель впопыхах снимал номера маршрутки после ДТП. Фото Ольги Троневой.

- После совершения ДТП водитель маршрутки попытался скрыть принадлежность транспортного средства к пассажирским перевозчикам, и снял таблички с номером маршрута, - говорят в Главке. - По факту аварии проводится проверка, на месте работают экипажи ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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