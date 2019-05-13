2019-05-13T15:43:30+03:00
Происшествия

В Волгограде опять эвакуируют вокзалы и торговые центры из-за сообщений о взрывах

На месте работают оперативные службы.
Екатерина МАЛИНИНА
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Из железнодорожного вокзала эвакуировали пассажиров и сотрудников.Из железнодорожного вокзала эвакуировали пассажиров и сотрудников.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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В Волгограде у сотрудников оперативных служб очередной сумасшедший день. По сообщению очевидцев, эвакуацию объявили в половине крупных торговых центров Волгограда: «Европа Сити Молл», "Ворошиловский торговый центр", «Мармелад», «Парк Хаус», «Акварель». Также пришлось освободить помещения пассажирам и сотрудникам волгоградского аэропорта, железнодорожного вокзала и автовокзала. Везде история одна и та же. Администрации зданий поступила информация о заложенном взрывном устройстве в помещениях.

По каждому вызову работают сотрудники полиции, МЧС, скорая помощь. Эвакуация людей начинается еще до приезда оперативных служб. Кинологи с собаками и оперативники обыскивают здания.

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Эвакуация, Акварель.
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В этот раз волгоградцам не повезло. На улице идет сильнейший ливень. Многие оказались не готовы к непогоде и промокли под дождем. Так что в адрес шутников сегодня сыплются множество проклятий.

Напомним, это не первая массовая эвакуация в городе и по стране. Письма с информацией о взрывах приходят периодически. И каждый раз это оказывается ложным сообщением об акте терроризма. Пока "шутников" не нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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