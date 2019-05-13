В Волгограде с 3 июня улица Чуйкова станет односторонней

Центр Волгограда продолжают перекраивать. С подачи администрации города меняют схемы движения. Сначала сделали круговое движение на пересечении набережной 62 Армии с улице Комсомольской, сейчас дорисовывают новую разметку на площади Павших борцов. А с 3 июня, сразу после выходных, по-новому поедут автомобилисты, попавшие на улицу Чуйкова. От пересечения с улицей Комсомольская до пересечения с улицей Краснознаменская, Чуйкова станет односторонней. То есть ехать по ней на этом участке можно будет только в сторону Ворошиловского района, а тех, кто соберется поворачивать с Краснознаменской налево, ждет кирпич.

Как пояснили в мэрии, сделано это для повышения безопасности территории, которая прилегает к Центральной набережной. Устанавливать новые дорожные знаки начнут уже в скором времени, а в выходные перед 3 июня демонтируют старые.

Это увеличит пропускную способность улицы, позволит эффективно работать коммунальной технике, - заявили городские дорожники.

Так сейчас выглядит соседняя односторонняя улица Ленина.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

- Это обычная практика, когда в центре города улицы делают односторонними, - делится своим мнением Сергей Ганзин, доцент кафедры автомобильного транспорта ВолГТУ. - И я не вижу проблемы, что по Чуйкова можно будет проехать только в одну сторону. Эта улица не сильно загружена, тем более, есть для проезда улица Советская и Нулевая Продольная. Новая схема позволит создать больше парковочных мест, ведь рядом набережная, много кафе. Главное, чтобы дорожники сделали правильную разметку для эффективного размещения машин. Ну а сами автомобилисты правильно парковались. К сожалению, у нас водители ставят авто, как в голову взбредет.

Станет ли проще автомобилистам, станет понятно после пары дней односторонней езды. Свои пожелания любой волгоградец может оставить на сайте мэрии или личным письмом.