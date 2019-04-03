2019-04-03T13:35:27+03:00
Общество

На пересечении нулевой продольной и Комсомольской изменят схему движения

Новая схема движения на набережной Волгограда начнет действовать в мае 2019 [видео]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Новая схема заработает в мае.Новая схема заработает в мае.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Волгоградским водителям вскоре придется привыкать к новой схеме движения на набережной 62-й Армии. В мае 2019 круговое движение на пересечении нулевой продольной и улицы Комсомольской хотят расширить, полностью разделив транспортные потоки, идущие прямо по рокадной дороге и проезжающие по кольцу. То «кольцо», которое сделали здесь в прошлом году, слишком маленькое. Нормативам оно не удовлетворяет, большому автобусу не развернуться, движение небезопасно, да и в часы пик здесь собирается пробка. Круговое движение останется, но само «кольцо» вытянется. В мэрии считают, что это позволит сделать движение более безопасным и избавит этот участок от заторов. Как будет работать новая схема, на месте журналистам рассказали представители администрации и члены городской Общественной палаты.

Круговое движение на набережной расширят. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Круговое движение на набережной расширят.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- На перекрестке приоритет будет у тех, кто едет по нулевой продольной. Выезд на набережную будет осуществляться с отдельной полосы. Транспорт, который едет по набережной не будет угрожать тем, кто едет по улице Комсомольской. Притормаживать тем, кто спускается с Комсомольской, все же придется, они будут пропускать всех остальных участников движения. Но дальше каждый из потоков пойдет по своей полосе, поясняет начальник отдела безопасности дорожного движения департамента городского хозяйства Михаил Гаврилин. - Здесь установят соответствующие знаки, которые будут регламентировать проезд по этому перекрестку. Моделирование показало, что в таком виде транспортный узел в пиковое время уже будет справляться с нагрузкой.

Начальник отдела департамента городского хозяйства Михаил Гаврилин о новой схеме движения на набережной Волгограда.Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Парковочный карман превратится в полосу движения, а в центре проезжей части сделают островок безопасности. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Парковочный карман превратится в полосу движения, а в центре проезжей части сделают островок безопасности.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?

- При спуске с Комсомольской обзор с правой стороны был затруднен. Поэтому в прошлом году здесь и сделали кольцо. Но с открытием рокадной дороги поток автомобилей на набережной увеличился. Теперь тут собираются пробки. Без реконструкции сделать это кольцо больше и удобней для автомобилистов невозможно, поэтому решили ввести такую схему, - говорит Гаврилин.

Нынешнее «кольцо» демонтируют, как и старую разметку. Парковочный карман уберут. В центре проезжей части сделают островок безопасности - на время обкатки новой схемы установят водоналивные блоки. А также нанесут новую разметку и установят новые дорожные знаки. Светофора на этом перекрестке не будет.

- Мы на Общественной палате не раз поднимали этот вопрос. Действительно, здесь есть проблемы. Пробки в часы пик. Все виды движения сосредотачивались на одном круге. Диаметр круга ненормативный. Нужно было развести потоки. В таком виде движение будет более безопасным. Единственное, нужно обратить внимание не только на движение, но и на благоустройство территории вокруг, - отметил член Общественной палаты Волгограда Михаил Норкин.

В проекте реконструкции набережной предусмотрено строительство надземного пешеходного перехода как раз в районе этого участка дороги. Но его придется подождать год, другой. А пока волгоградцы смогут перейти через дорогу на этом участке как и прежде - в районе кольца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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