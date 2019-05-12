Чтобы не гоняли: в Волгограде изменилась схема движения на площади Павших Борцов

Проезжую часть на площади Павших Борцов в центре Волгограда сократили до трех полос. Обсуждения этого проекта в мэрии шли с декабря прошлого года, когда поступило предложение от общественников. На майских праздниках схема движения автомобилей изменилась. Теперь вместо пяти полос осталось три - по одной в каждом направлении и еще одна для поворотов налево. Увеличилась пешеходная зона, переход стал в два раза короче, плюс добавился островок безопасности. За счет сужения проезжей части вокруг парковки и перед театром появилась пешеходная зона. Велоактивист и член Общественной палаты Волгограда Михаил Соломонов уверен, что теперь площадь стала куда безопасней для пешеходов. Ведь машинам там теперь не разогнаться.

- Вы не поверите, но мы это сделали! Убрали всю лишнюю проезжую часть с площади Павших Борцов в центре Волгограда и отдали ее пешеходам. Пока без делиниаторов, но вы бы это видели... Машины теперь здесь крадутся, а пешеходы вальяжно прогуливаются и получают от этого удовольствие. Да не все, как мы хотели. Например, от велополос пришлось отказаться, но большую часть проекта реализовали и это здорово! – считает Михаил Соломонов.

Чтобы подтвердить свою правоту, общественник оперирует статистикой: это аварийно-опасный участок дороги, за год на площади сбили трех пешеходов на переходе, именно поэтому и было принято решение изменить схему организации дорожного движения. А автомобиль - это привилегия, которую сегодня могут себе позволить только 28%. Да и едут в машине в среднем 1,2 - 1,5 человека. А пешком ходит большинство.

- Специально убрали вторые полосы, чтобы там не гоняли, сейчас сделали безопасно и для пешеходов, и для водителей. Естественно при разработке схемы учитывалась текущая интенсивность. Да, разметка не так эффективна, как физическое разделение, - признает Соломонов. - Но это самый быстрый и дешевый способ проверить эффективность новой схемы организации движения.

Однако многие волгоградские автомобилисты, да и пешеходы, с таким «удобством» не согласны. Во-первых, прогуливаться по пустынной площади Павших Борцов желающих мало и зимой, и, тем более, в летнюю жару. Во-вторых, водителям стало неудобно.

«Чтобы подъехать к гимназии №3, к женской консультации, к ГДЮЦ, теперь надо объехать медуниверситет, выехать на проспект Ленина, а потом вернуться на улицу Мира, но парковаться там нельзя». «Разным автомобильным потокам теперь приходится ждать в одном ряду - пробки неминуемы». «На площади минимальный трафик движения пешеходов и эта разметка только усложняет движение транспорта», - комментируют новую схему движения волгоградцы.

- В целом то, что сделали, уже небо и земля по сравнению с тем, что было. Хотя и требует доработки, - считает Соломонов. - Главное что переход теперь не через пять полос, а через две, и есть островок безопасности, пока правда только из разметки, постараемся довести до ума.

Так, часть разметки на въезде на парковку напротив знака нулевого километра не доделали.

Фотокомментарий Михаила Соломонова.

Пешеходный переход у гостиницы «Волгоград» идет через перекресток.

До ума разметку не довели. Фото: Михаил Соломонов

«Криво» нарисовали разметку на островке у НЭТа - входы в поворот получились практически под прямым углом. А у почтамта планировался еще один переход от гостиницы «Интурист» к улице Гоголя. Видимо, уже не успевали к 9 Мая. Еще один пешеходный переход просили от площади к НЭТу - там сейчас многие срезают. Но его ГИБДД согласовало тоже только с делиниаторами, как и у Главпочтамта.

Фотокомментарий Михаила Соломонова.

Хотя все это можно откорректировать. Так что, если схема будет работать и действительно снизит аварийность, следующим шагом должно стать реальное отделение пешеходных зон и островков безопасности делиниаторами.

Вот только привыкнут ли к такой схеме движения автомобилисты?

- Специально поехал в центр, чтоб оценить новую организацию и разметку. Промониторил целый час. Результаты неутешительные. Более идиотской организации дорожного движения я еще не видел, - считает председатель межрегиональной общественной организации «Движение автомобилистов» Армен Оганесян.

Кстати, администрация города и области уже не раз озвучивала планы в будущем сделать пешеходный квадрат и полностью освободить площадь Павших Борцов и прилегающие улицы от автомобилей, чтобы организовать там комфортные общественные пространства. Хотели убрать с площади и парковку. Правда, альтернативы ей в центре города пока нет. Ведь парковка на нижней террасе набережной, ради которой этой весной пересадили десятиметровые ели, вряд ли станет равноценной заменой.