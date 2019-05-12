2019-05-12T00:44:42+03:00
Общество

Чтобы не гоняли: в Волгограде изменилась схема движения на площади Павших Борцов

Проезжую часть на главной площади города сократили до трех полос и добавили пешеходные зоны [мнения]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Разметка на площади появилась 9 мая. Фото: Михаил СоломоновРазметка на площади появилась 9 мая. Фото: Михаил Соломонов
Изменить размер текста:

Проезжую часть на площади Павших Борцов в центре Волгограда сократили до трех полос. Обсуждения этого проекта в мэрии шли с декабря прошлого года, когда поступило предложение от общественников. На майских праздниках схема движения автомобилей изменилась. Теперь вместо пяти полос осталось три - по одной в каждом направлении и еще одна для поворотов налево. Увеличилась пешеходная зона, переход стал в два раза короче, плюс добавился островок безопасности. За счет сужения проезжей части вокруг парковки и перед театром появилась пешеходная зона. Велоактивист и член Общественной палаты Волгограда Михаил Соломонов уверен, что теперь площадь стала куда безопасней для пешеходов. Ведь машинам там теперь не разогнаться.

- Вы не поверите, но мы это сделали! Убрали всю лишнюю проезжую часть с площади Павших Борцов в центре Волгограда и отдали ее пешеходам. Пока без делиниаторов, но вы бы это видели... Машины теперь здесь крадутся, а пешеходы вальяжно прогуливаются и получают от этого удовольствие. Да не все, как мы хотели. Например, от велополос пришлось отказаться, но большую часть проекта реализовали и это здорово! – считает Михаил Соломонов.

Чтобы подтвердить свою правоту, общественник оперирует статистикой: это аварийно-опасный участок дороги, за год на площади сбили трех пешеходов на переходе, именно поэтому и было принято решение изменить схему организации дорожного движения. А автомобиль - это привилегия, которую сегодня могут себе позволить только 28%. Да и едут в машине в среднем 1,2 - 1,5 человека. А пешком ходит большинство.

- Специально убрали вторые полосы, чтобы там не гоняли, сейчас сделали безопасно и для пешеходов, и для водителей. Естественно при разработке схемы учитывалась текущая интенсивность. Да, разметка не так эффективна, как физическое разделение, - признает Соломонов. - Но это самый быстрый и дешевый способ проверить эффективность новой схемы организации движения.

Однако многие волгоградские автомобилисты, да и пешеходы, с таким «удобством» не согласны. Во-первых, прогуливаться по пустынной площади Павших Борцов желающих мало и зимой, и, тем более, в летнюю жару. Во-вторых, водителям стало неудобно.

«Чтобы подъехать к гимназии №3, к женской консультации, к ГДЮЦ, теперь надо объехать медуниверситет, выехать на проспект Ленина, а потом вернуться на улицу Мира, но парковаться там нельзя». «Разным автомобильным потокам теперь приходится ждать в одном ряду - пробки неминуемы». «На площади минимальный трафик движения пешеходов и эта разметка только усложняет движение транспорта», - комментируют новую схему движения волгоградцы.

- В целом то, что сделали, уже небо и земля по сравнению с тем, что было. Хотя и требует доработки, - считает Соломонов. - Главное что переход теперь не через пять полос, а через две, и есть островок безопасности, пока правда только из разметки, постараемся довести до ума.

Так, часть разметки на въезде на парковку напротив знака нулевого километра не доделали.

Фотокомментарий Михаила Соломонова.

Фотокомментарий Михаила Соломонова.

Пешеходный переход у гостиницы «Волгоград» идет через перекресток.

До ума разметку не довели. Фото: Михаил Соломонов

До ума разметку не довели. Фото: Михаил Соломонов

«Криво» нарисовали разметку на островке у НЭТа - входы в поворот получились практически под прямым углом. А у почтамта планировался еще один переход от гостиницы «Интурист» к улице Гоголя. Видимо, уже не успевали к 9 Мая. Еще один пешеходный переход просили от площади к НЭТу - там сейчас многие срезают. Но его ГИБДД согласовало тоже только с делиниаторами, как и у Главпочтамта.

Фотокомментарий Михаила Соломонова.

Фотокомментарий Михаила Соломонова.

Хотя все это можно откорректировать. Так что, если схема будет работать и действительно снизит аварийность, следующим шагом должно стать реальное отделение пешеходных зон и островков безопасности делиниаторами.

Вот только привыкнут ли к такой схеме движения автомобилисты?

- Специально поехал в центр, чтоб оценить новую организацию и разметку. Промониторил целый час. Результаты неутешительные. Более идиотской организации дорожного движения я еще не видел, - считает председатель межрегиональной общественной организации «Движение автомобилистов» Армен Оганесян.

Кстати, администрация города и области уже не раз озвучивала планы в будущем сделать пешеходный квадрат и полностью освободить площадь Павших Борцов и прилегающие улицы от автомобилей, чтобы организовать там комфортные общественные пространства. Хотели убрать с площади и парковку. Правда, альтернативы ей в центре города пока нет. Ведь парковка на нижней террасе набережной, ради которой этой весной пересадили десятиметровые ели, вряд ли станет равноценной заменой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Приют «Дино» устроил ярмарку животных в центре Волгограда
Под Волгоградом между хуторами появится новая асфальтированная дорога
За сутки в Волгоградской области сбили пешеходов 8 и 12 лет
Астраханец пытался откупиться от полицейского взяткой в 200 тысяч рублей
В Волгограде ушел из жизни писатель Евгений Кулькин
Игорь Меньщиков о матче с «Тюменью»: в «Роторе» никто не филонит
Почти 15 тысяч волгоградцев пришли на матч «Ротор» - «Тюмень»
Военные летчики в Волгограде отрабатывали полеты в туман
Фонд Елены Исинбаевой проводит спортивный праздник для волгоградских детей
После праздников отключат горячую воду в четырех районах Волгограда
Волжанин устроил пожар, готовя ужин
В Домодедово задержали мужчину, который вез мину из Волгограда в Лондон
В Волгограде из окна выпал семилетний ребенок, а в Волжском - 17-летний парень