Сбежавшую у волгоградского егеря медведицу увезли в Питер

Медведицу Машку, которая наделала шума в станице Аржановской Алексеевского района Волгоградской области, увезли в новый дом. Ее самовольная прогулка по лесу закончилась поездкой в Ленинградскую область. Медведицу забрал к себе Российский карантинный центр диких животных «Велес».

Напомним, случился переполох 16 апреля. Молодая медведица, которая почти с младенчества жила у местного егеря, вдруг решила вырваться на волю, погулять. Пришел хозяин домой, а замок на вольере сорван, дверь открыта, и Машки нигде нет. Пришлось звать на помощь полицию и сотрудников облкомприроды. Искали ее по лесам и полям почти сутки. Нашли следы в пяти километрах от дома, но саму косолапую так и не встретили. А она сама домой вернулась, когда проголодалась.

И хоть у егеря были все разрешения на содержание медведицы, и привыкли они друг к другу, как родные, пришлось ему с Машкой прощаться. Все-таки дикое животное любит свободу. Помощь волгоградцу предложили в «Велесе». Это единственное в России учреждение, где в просторных вольерах содержат диких животных, которые не смогли приспособиться к естественным условиям.

Люба знакомится с новой соседкой лосихой. Фото РКЦентр "Велес"

Волгоградскую «гулену» в центре прозвали Любой и выделили ей самый просторный вольер по соседству с лосихой. Сейчас она обживается. Судя по опубликованному видео, пока отношения с соседями даются ей с трудом. Маша-Любаша боится и рычит, но от вкусных угощений не отказывается.

По словам руководителя центра Александра Федорова, здоровье у медведихи отличное, но понадобится время на привыкание.

Косолапую после побега забрал центр "Велес", но пока медведица скучает за домом. Фото РКЦентр "Велес"

- Она еще ребёнок, всё для неё впервые. Впервые мишек увидела, место другое, чужое пока для неё и люди добрые, но пока чужие, и скучает, что папы и мамы рядом нет. Надо ещё ко всему привыкнуть и от папы с мамой отвыкнуть. Не переживай ребёнок, Любаша! - ласково обращается к новой обитательнице сотрудница центра по имени Лена.

Медведицу волгоградского егеря после побега увезли в реабилитационный центр.Карантинный Центр "Велес" http://vk.com/veles_spb

Сейчас в «Велесе» помимо Любы живут 16 медведей. Более 20-ти специалисты смогли вернуть в среду обитания. Но сделать это можно только на первом году жизни животного, поэтому многие остаются в центре навсегда. Поэтому руководители мечтают построить тут целую «медвежью» деревню, где у каждого косолапого будет своя территория, а не только вольер.