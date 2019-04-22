2019-04-22T18:48:36+03:00
Общество

Сбежавшую у волгоградского егеря медведицу увезли в Питер

Теперь у косолапой новое имя - Люба, и новые друзья-мишки
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Машка-Любашка привыкает к новому месту жительства в Ленинградской области. Фото РКЦентр "Велес"Машка-Любашка привыкает к новому месту жительства в Ленинградской области. Фото РКЦентр "Велес"
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Медведицу Машку, которая наделала шума в станице Аржановской Алексеевского района Волгоградской области, увезли в новый дом. Ее самовольная прогулка по лесу закончилась поездкой в Ленинградскую область. Медведицу забрал к себе Российский карантинный центр диких животных «Велес».

Напомним, случился переполох 16 апреля. Молодая медведица, которая почти с младенчества жила у местного егеря, вдруг решила вырваться на волю, погулять. Пришел хозяин домой, а замок на вольере сорван, дверь открыта, и Машки нигде нет. Пришлось звать на помощь полицию и сотрудников облкомприроды. Искали ее по лесам и полям почти сутки. Нашли следы в пяти километрах от дома, но саму косолапую так и не встретили. А она сама домой вернулась, когда проголодалась.

И хоть у егеря были все разрешения на содержание медведицы, и привыкли они друг к другу, как родные, пришлось ему с Машкой прощаться. Все-таки дикое животное любит свободу. Помощь волгоградцу предложили в «Велесе». Это единственное в России учреждение, где в просторных вольерах содержат диких животных, которые не смогли приспособиться к естественным условиям.

Люба знакомится с новой соседкой лосихой. Фото РКЦентр "Велес"

Люба знакомится с новой соседкой лосихой. Фото РКЦентр "Велес"

Волгоградскую «гулену» в центре прозвали Любой и выделили ей самый просторный вольер по соседству с лосихой. Сейчас она обживается. Судя по опубликованному видео, пока отношения с соседями даются ей с трудом. Маша-Любаша боится и рычит, но от вкусных угощений не отказывается.

По словам руководителя центра Александра Федорова, здоровье у медведихи отличное, но понадобится время на привыкание.

Косолапую после побега забрал центр "Велес", но пока медведица скучает за домом. Фото РКЦентр "Велес"

Косолапую после побега забрал центр "Велес", но пока медведица скучает за домом. Фото РКЦентр "Велес"

- Она еще ребёнок, всё для неё впервые. Впервые мишек увидела, место другое, чужое пока для неё и люди добрые, но пока чужие, и скучает, что папы и мамы рядом нет. Надо ещё ко всему привыкнуть и от папы с мамой отвыкнуть. Не переживай ребёнок, Любаша! - ласково обращается к новой обитательнице сотрудница центра по имени Лена.

Медведицу волгоградского егеря после побега увезли в реабилитационный центр.Карантинный Центр "Велес" http://vk.com/veles_spb

Сейчас в «Велесе» помимо Любы живут 16 медведей. Более 20-ти специалисты смогли вернуть в среду обитания. Но сделать это можно только на первом году жизни животного, поэтому многие остаются в центре навсегда. Поэтому руководители мечтают построить тут целую «медвежью» деревню, где у каждого косолапого будет своя территория, а не только вольер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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