Ищет полиция, ищут охотники: сбежавшая у волгоградца медведица устроила переполох в станице

В станице Аржановской Алексеевского района Волгоградской области сегодня переполох. Полиция, оцепление, охотники с ружьями… И все из-за медведицы. Нет, она не из леса к ним забрела, она сбежала от местного егеря. Зовут эту косолапую Машка. Живет она у егеря дома, точнее во дворе в вольере. Следил хозяин и ухаживал за ней хорошо, но душа, видимо, требовала свободы. Вот и дорвалась: сломала замок на клетке и оправилась гулять.

- Она еще маленькая – ей всего-то годик. Егерь привез ее домой, когда она была еще медвежонком. Кормил из соски, купался с ней в речке, был ей и мамой и папой, - с улыбкой вспоминает глава Аржановского сельского поселения Валентина Гурина. – Поэтому она людей не боится, наоборот очень любит. Заскучала, видимо, в вольере и ушла гулять.

Глава уверяет: никакой паники в станице нет. Но людей, конечно, предупредили: за пределы поселения пока не выходить и быть настороже. Кто знает, откуда она выйдет.

На поиски медведицы бросили все силы. Задействовали и сотрудников областного комитета природных ресурсов, и полицейских Алексеевского района.

- Участок, где прячется медведица, уже установлен. Сейчас рассматриваются варианты поимки животного без применения силовых методов, - уточняют «КП-Волгоград» в профильном комитете областной администрации.

- Стрелять нельзя: она испугаться может и натворить беды. Думаем, сама вернется, как проголодается. Кто ж ее в лесу молоком да сметаной кормить будет, как дома ее хозяин баловал. Главное, чтоб через речку Хопер в Кумылженский район не уплыла. Уж больно плавать она любит, - говорит Валентина Федоровна.

Сейчас по периметру на лесной опушке полиция выставила оцепление в целях безопасности. Хищник все-таки.

- Супруга егеря давно упрашивала продать животное. Все-таки медведь – не домашняя скотина. Даже покупатели приезжали смотреть, но не сошлись в цене, - рассказала нам глава.

Кстати, Машка сбегает уже не в первый раз. Зимой ее уже ловили по станице.

- Отметим, что егерь не является сотрудником подведомственных облкомприроды учреждений. Аржановское охотничье угодье закреплено за Волгоградским областным обществом охотников и рыболовов, - уточняют в облкомприроде.

В самом Обществе с корреспондентом «КП-Волгоград» разговаривать не пожелали, или тем более, комментировать инцидент.

Напомним, разрешение на содержание медведицы у егеря имеется. Так что он ничего не нарушил. И даже в полицию сам позвонил, когда понял, что Машка сбежала. Теперь главное - вернуть блудную домой.