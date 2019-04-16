2019-04-16T21:45:52+03:00
Происшествия

Жива-здорова: сбежавшую медведицу нашли в нескольких километрах от «дома»

Животное могут вернуть в дикую природу
Екатерина МАЛИНИНА
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Медведица Машка больше всего на свете любит купатьсяМедведица Машка больше всего на свете любит купатьсяФото: Михаил ФРОЛОВ
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Какой переполох может устроить одно большое мохнатое и издалека вполне милое животное? Огромный. В этот вторник и полицейские, и егеря, и казаки искали ... медведицу. Полуторагодовалую зверюшку нашли. Но для этого пришлось проверить не один километр живописного Алексеевского района.

Жила молодая медведица под присмотром егеря, который взял ее еще маленьким медвежонком: кормил с соски, купал ее и всячески холили и лелеял. Но видимо, захотелось Машке вольной жизни. Она сбила большой замок клетки вольера и пустилась в бега. Хозяин сразу же сообщил о происшествии и соседям (вольер находится в станице), и полиции. Так как был риск, что зверь может испугаться людей и от испуга кого-нибудь покалечить, на ее поиски отправились десятки людей. Но сразу же отловить почувствовавшую свободу Машку не получилось. Следы нашли в пяти километрах от дома егеря. А через пару часов, обнаружили и саму беглянку.

Как рассказали «КП-Волгоград» в комитете ветеринарии, здоровью животного ничего не угрожает. У хозяина есть разрешение на содержание этого дикого зверя. Он очень привязался к медведице. Но скорее всего, и охотовед это осознает, ее попытаются выпустить в дикую среду – возраст еще позволяет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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