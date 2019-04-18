2019-04-18T14:10:56+03:00
Спорт

Рёв моторов: волгоградцев приглашают на мотокросс и автомногоборье

Более ста гонщиков сразятся в рамках Чемпионата России и ЮФО
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Фото: Татьяна Варламова.Фото: Татьяна Варламова.
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Рев моторов и море адреналина ждут волгоградцев на мототреке «Максимка» в Советском районе Волгограда в эти выходные. 21 апреля 2019 года всех желающих приглашают посмотреть спортивные баталии на мотоциклах и квадроциклах. Соревнования пройдут в рамках Чемпионата России по кроссу на квадроциклах, Чемпионата и Первенства ЮФО по мотокроссу. Здесь же пройдет открытый областной чемпионат по автомногоборью. За звание лучших будут бороться около ста гонщиков. Официальный старт соревнований – в полдень 21 апреля. Помимо яркого зрелища, волгоградцев ждут автошоу, конкурсы, тест-драйвы, подготовили развлечения и для детей.

- Соревнования пройдут в классах «мото» 125, 250 куб. см.; «Open»; «Ветераны»; а также в классах «Квадро» 500, «Профи», «Любители», «Ветераны», - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии.

Те, кто приедет на мотокросс на машине, смогут оставить ее на парковке. Перекусить можно будет в уличном кафе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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