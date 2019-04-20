2019-04-20T14:38:48+03:00
Экономика

Волгоградстат: средняя зарплата волгоградца – 30 тысяч 36 рублей

Аналитики утверждают, что доход жителей области с каждым месяцем растёт
Юлия Данильченко
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Аналитики утверждают, что доход жителей области с каждым месяцем растётАналитики утверждают, что доход жителей области с каждым месяцем растётФото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
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В начале апреля популярное агентство «РИА рейтинг» опубликовало любопытный список регионов по уровню зарплат. Волгоград занял 58-ое место из 81-го: средний доход работника, так посчитали специалисты, составляет 24 тысячи 400 рублей в месяц. Этих денег впритык хватает на самое необходимое.

А вот волгоградские аналитики зарплату жителей области явно преувеличили.

- Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных, средних и малых организаций Волгоградской области за январь-февраль 2019 года составила 30 тысяч 36 рублей и увеличилась по сравнению с январем-февралем 2018 года на 5,0%, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Волгоградстата.

При этом реальный доход с учетом индекса потребительских цен если и уменьшился, то всего на половину процента в сравнении с прошлым годом. Причем уровень заработка, судя по данным ведомства, растет: за первый месяц этого года волгоградцы получили в среднем по 29 тысяч 684 рублей.

Читайте о том, как «Комсомолка» заглянула в «кошельки» депутатов и составила топ-10 самых богатых народных избранников. Например, Самым богатым депутатом Волгоградской облдумы стал Алексей Михеев. В 2018 году он задекларировал доход более 78 миллионов рублей (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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