Волгоградские зарплаты признаны одними из самых низких в России

Новый рейтинг регионов по уровню зарплат опубликовало популярное агентство «РИА рейтинг». Под исследование попали малые и средние города страны, в их числе и Волгоград. Увы, но средняя зарплата горожан на 2018 год составляет 24 тысячи 400 рублей в месяц, что опускает всю область на 58-ое место из 81-го.

Для сравнения в Ямало-Ненецком автономном округе средняя зарплата 86,7 тыс.руб., в Ненецком автономном округе - 79,2 тыс. руб., житель Магаданской области получает в среднем 81,4 тыс. руб., Ханты-Мансийского автономного округа – Югра – 65,6 тыс. руб., а Сахалинской области 64,2 тыс. руб. в месяц. На последнем, 81-ом месте – Чеченская Республика с зарплатой в 20,4 тыс. руб.

Все данные брались из официальных отчетов Росстата. При этом приведена графа «Отношение зарплаты к стоимости фиксированного набора услуг», рассчитанные за весь 2018-ый год. В Волгоградской области показатель очень низкий – всего 1,78, в то время как жители Ямало-Ненецкого автономного округа зарабатывают больше в 4,5 раза, чем необходимо на покупку самого необходимого.

Статисты говорят, что на повышение зарплат влияют четыре фактора.

- Государство заметно повысило зарплаты в социальном секторе, где является основным работодателем. Зарплаты россиян слабо росли в кризис, и текущий рост носит компенсационный характер за кризисные годы. Бизнес показывает рекорды прибыли. И четвертая причина – это снижение безработицы, - убеждены эксперты.

Хоть Волгоградская область и висит в конце списка, но исследователи говорят о хорошей тенденции в росте зарплат. У нас она поднялась на 12,5%, и это выше, чем у многих других регионов. Рекорды побила Республика Алтай с ростом выплат до 20,7%, там получают на 500 рублей больше, чем в Волгограде.