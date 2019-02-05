2019-02-05T23:02:10+03:00
Происшествия

В Астрахани судят экс-министра и депутата, которые насиловали детей и снимали для продажи порно

На их счету 78 эпизодов преступлений против несовершеннолетних
Екатерина ПОДВИНЦЕВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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А ведь их долгое время считали примерными семьянинами.А ведь их долгое время считали примерными семьянинами.
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В Астрахани на скамье подсудимых экс-министр окружающей среды правительства Астраханской области Виталий Курсков и теперь уже бывший депутат Астраханской областной Думы 3-го созыва Игорь Поплевко. Прокуратура уже утвердила им обвинительное заключение.

- Позиция гособвинения жесткая и наказание бывшие депутаты понесут суровое, - пообещал сегодня на пресс-конференции прокурор Астраханской области Александр Лычагин.

Их обвиняют в особо тяжких преступлениях: изнасилование несовершеннолетних и использование их в изготовлении порнографических материалов. Также следователи Первого отдела по особо важным делам доказали, что эти астраханцы снимали детское порно не только для себя, но и на продажу. Правоохранители насчитали 78 эпизодов преступлений совершенных педофилами против несовершеннолетних.

Сегодня, 5 февраля, в Ленинском райсуде Астрахани начали рассматривать это громкое дело.

«СЕКСУАЛЬНЫЕ ИГРУШКИ»

Даже видавшие виды следователи были в ужасе от того, что творили эти толстосумы.

Виталию Курскову 54 года. Родился в Грозном, затем перебрался в Астрахань. Трудился в «Астраханьмонтажгаз», возглавлял совет директоров АО «Судостроительный завод». Был депутатом Астраханской облдумы, министром. После ушел в крупный бизнес. Именно тогда и снял квартиру в центре Астрахани, где устраивал оргии.

Второй участник этих «развлечений» - 56-летний астраханский парламентарий Игорь Поплевко.

Сначала они резвились с молоденькими проститутками. Пока одна из них не предложила за хорошую плату привести своих племянников 8 и 12 лет. Затем путана привела еще одного ребенка. И еще. Они заставляли детей ублажать себя и все это снимали на видео. За это платили им и дарили дорогие подарки.

В основном жертвами толстосумов были дети из неблагополучных семей, которые рассказывали таким же друзьям о своих щедрых покровителях. Так у мужчин появились новые «сексуальные игрушки».

Только благодаря бдительной соседке вскрылись омерзительные подробности жизни подсудимых. Женщина позвонила в полицию и рассказала, что мужчины часто водят ребят к себе. Когда стражи порядка нагрянули по указанному адресу, Курсков не хотел открывать, и даже попытался сбежать, спрыгнув с балкона. Не ушел.

В этой квартире нашли флешки, видео и тысячи фотографий с обнаженными малолетками. Деткам - от 8 до 16 лет.

Дело на педофилов завели еще в апреле. А 15 января на заседании регионального политсовета «Единой России» Курскова и Поплевко исключили из партии.

- Нам стыдно, что они когда-то были депутатами, - сказала руководитель фракции «Единая Россия» в Думе Астраханской области Ирина Родненко. - То, что они совершили, аморально и бесчеловечно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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