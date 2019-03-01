13-метровое чучело сожгут на Масленицу в Волгограде

Кульминацией праздника Масленицы 2019 в Волгограде по старой традиции станет сжигание соломенного чучела. Главной площадкой городских народных гуляний станет парк в пойме реки Царицы. Широкая Масленица пройдет в последний день масленичной недели - Прощеное воскресенье. Провожать зиму будут 10 марта с 12 до 17 часов. А пока на площадке у музея «Россия – моя история» строят каркас 13-метрового чучела.

В пойме идет большая стройка.Фото: Екатерина СИМОХИНА

На остов масленичной куклы высотой 13 метров ушло 4 кубометра деревянного бруса. Размах рук суперчучела – 8,5 метра. Диаметр основания – 6,5 метра, низ куклы для пущей устойчивости укрепят елками. А вот каким получится размер бюста, рабочие пока не знают. Хотя многие интересуются.

Главное чучело на Масленицу будет огромным и основательным.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Нарядят куклу в русском стиле – в платок и сарафан. Будет и кокошник. Планируют, что целиком и во всей красе чучело предстанет волгоградцам 7 марта. А пока куклу будут охранять и потихоньку наряжать. Кстати, украшать Масленицу и пришивать ей пуговицы будут мужчины. Занимается этим МБУ «Северное».

Так сейчас выглядит вторая очередь парка от музея до моста. Да-да, это - парк.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Гореть такое чучело на Масленицу будет как минимум полчаса. А пока кукла больше похожа на остов новогодней елки. Хотя сами рабочие говорят, в России что бы ни строили, всё на ракету похоже.

Ярмарочные домики уже установили на площади.Фото: Екатерина СИМОХИНА

10 марта в пойме волгоградцев ждут народные гулянья, метлобол и катания на печи, казачьи забавы и игры, конкурс масленичных кукол и «Царицынские блины», концерт и угощения. Желающие смогут поучаствовать в раскрашивании полутораметровых матрешек, потягать гири, показать свою удаль и ловкость, сделать сотни ярких фото со скоморохами и друзьями. А хэдлайнером праздника станет группа «Балаган лимитед».

На площади устанавливают качели и скамьи.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Спуститься на площадь можно будет по лестнице из сквера Пушкина или от «Маяка», если, конечно, грязь подсохнет. А пока на площадке строят ярмарочный городок и мостят плиткой дорожки, которые ведут к катку. На склонах уже собрали четыре трассы для тюбинга. В отличие от ледового катка, они всесезонные. Так что волгоградцы смогут их оценить уже скоро.

А вот площадка у катка - это пока кучи земли и грязь.Фото: Екатерина СИМОХИНА

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