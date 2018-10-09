Монумент «Родина-мать зовет!» на год закроют на ремонт

СЕГОДНЯ 04:00 2018-10-09T04:05:23+03:00

Скульптуру на Мамаевом кургане в Волгограде оденут в леса в феврале 2019 года

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Масштабной реконструкции скульптура «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде ждет уже несколько лет. На первом этапе внутри монумента заменили 99 стягивающих его тросов, заделали крупные трещины. Осенью 2018 началась подготовка к большому ремонту. Уже в феврале 2019 года после празднования 76-летия победы в Сталинградской битве Родину-мать оденут в леса. Главный монумент мемориального комплекса на целый год закроют для посетителей. Подняться на вершину Мамаева кургана к самому подножию величественной скульптуры можно будет только следующей весной.

- Все работы на главном монументе должны быть завершены к 9 мая 2020 года - к 75-летию Победы. Это даже не обсуждается, - рассказал корреспонденту «КП-Волгоград» Алексей Дементьев, директор музея-заповедника «Сталинградская битва», в состав которого входит памятник-ансамбль на Мамаевом кургане.

Чтобы уложиться в срок, реставраторам придется работать в две смены. Для этого понадобится сделать дежурное освещение. Не обойтись и без тяжелой техники. Специально для нее на Мамаевом кургане сделают подъездные пути. Эти работы в планах на 2018 год. Установка лесов начнется после 2 февраля 2019-го и займет около двух месяцев. Строительные леса будут сложной конфигурации, под стать самой 85-метровой скульптуре Родине-матери.

Родина-мать в лесах. Этапы строительства. 1964 г. Фото: Музей-заповедник "Сталинградская битва".

- Ставить леса в зиму побоялись из-за сильных ветров на Мамаевом кургане и сложностей самой установки, - поясняет Алексей Дементьев. - Хотя зимы у нас и стали теплее, условия все равно достаточно суровые для работы и для надежности эксплуатации объекта. Поэтому установка лесов запланирована ориентировочно на февраль - март 2019 года. С этого же периода начнется и реставрация поверхности главного монумента.

Реставрация Родины-матери продлится целый год. Зимой 2019/2020 годов разберут леса. Затем, уже весной, демонтируют все временные сооружения, подъездные пути и восстановят газон на склоне.

- Год на эти работы - это очень мало. Первоначально проектировщики настаивали на двух годах, с расчетом выполнения работ в теплый период с мая по сентябрь. Но приняли решение, что закрывать такой объект на два года недопустимо. Да и не будет у нас столько времени, потому что одни даты сменяют другие. И так будет всегда.

Следующие в очереди на ремонт - Стены-руины.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Кроме того, в планах на 2019 год - реставрация Стен-руин и лестницы между ними. Финансирование работ предварительно согласовало Министерство культуры РФ. В этом месте проход для посетителей Мамаева кургана будут перекрывать лишь частично.

В перспективе на ближайшие пять лет и реставрация всех остальных скульптур на Мамаевом кургане, включая входную группу, Площадь Героев и монументы «Стоять насмерть!» и «Скорбящая мать». Памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» торжественно открыли 15 октября 1967 года. В этом году ему исполнится 51 год.

Вскоре реставрация ждет и остальные скульптуры на Мамаевом кургане.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

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С сентября 2018 года в музее-заповеднике «Сталинградская битва», в состав которого входят Мамаев курган, самый большой в мире памятник Ленину, музей-панорама, мемориально-исторический музей на Привокзальной площади и расположеный на месте пленения фельдмаршала Паулюса музей «Память», новый директор. Алексей Дементьев рассказал о том, каким он видит главный музейный комплекс Волгограда, о планах на будущее, проблемах и мечтах (подробности).

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У Мамаева кургана особая энергетика. Это место окутано множеством легенд, его часто называют местом силы. По преданию сарматы хранили здесь свои святыни, а Гитлер надеялся найти ключ к мировому господству. Правда это или нет, но именно здесь, как нигде, осознаешь цену жизни и смерти. Здесь сложили головы тысячи красноармейцев и покоятся более 36,5 тысячи защитников Сталинграда. Идея увековечить их подвиг и память пришла уже после войны. История Мамаева кургана как мемориала началась в 1958 году. Грандиозная стройка длилась почти восемь лет (подробности).