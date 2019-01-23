Без парада, но с салютом: как Волгоград отметит 2 февраля

Юбилейные торжества в честь 75-летия победы под Сталинградом в 2018 году запомнились волгоградцам небывалым масштабом и размахом: визит президента, парад на земле и в небе, высший пилотаж, грандиозный фейерверк и 3D-мэппинг на панораме. В 2019 году праздновать 76-ю годовщину разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве будут гораздо скромнее. В программе мероприятий 2 февраля 2019 в Волгограде – уроки мужества и возложение цветов к памятным местам, концерты для ветеранов и патриотические акции. Артиллерийского салюта и военного парада не будет, но завершится праздничный день красочным фейерверком.

- Так как дата не юбилейная, в этом году 2 февраля не будет парада войск и артиллерийского салюта, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Южного военного округа. - Ближайший салют в Волгограде прогремит в честь праздника 23 февраля, затем - 9 Мая.

Однако главным событием праздника в честь 76-летия победы под Сталинградом станет не фейерверк, а выставка «Символы Победы», которая откроется 1 февраля 2019 в музее-панораме «Сталинградская битва». Волгоградцы смогут увидеть подлинный Орден «Победа» маршала Советского Союза Георгия Жукова и одну из пяти официальных копий Знамени Победы. Реликвии эти редко покидают хранилища Центрального музея Вооруженных сил Минобороны РФ. Так что возможность - уникальная. К тому же вход на выставку будет свободный, продлится она до 26 февраля.

1 февраля 2019 начнется с возложения цветов на Мамаевом кургане. Почтят память героев во всех памятных местах города и области. А вечером для ветеранов устроят праздничный концерт в музыкальном театре.

2 февраля откроет торжественная церемония у Вечного огня на площади Павших Борцов. Ветеранов пригласят на концерт в центральном концертном зале. В Волжском 2 февраля 2019 на мототрассе в парке «Волжский» состоится 56-й мотокросс «Битва на Волге». А в финале дня 2 февраля 2019 небо в Волгограде раскрасит красочный салют.