2019-02-01T18:32:09+03:00
Общество

В Волгограде 2 февраля выстрелят пушки

Акция «Выстрел памяти» пройдет в сквере у «Гасителя»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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ЗИС-3 снова прогремят над Волгой.ЗИС-3 снова прогремят над Волгой.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В этом году в Волгограде пройдет акция под названием «Выстрел памяти». 2 февраля - в годовщину Сталинградской победы - в нашем городе вновь «заговорит» орудие военных лет. Ровно в полдень на нижней террасе Набережной у памятника «Гасителя», где выставят уникальные экспонаты военной техники, будет сделан выстрел из трех орудий ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

Произведут этот «выстрел памяти» артиллеристы соединения Южного военного округа (ЮВО), которое находится в Волгоградской области. Все это будет проходить под чутким надзором командующего 8-й Общевойсковой армии генерала-лейтенанта Сергея Кузовлева, начальника Волгоградского гарнизона полковника Николая Мартынюка и военкома Волгоградской области полковника Андрея Летунова.

Кстати, на площадке у «Гасителя» в этот день вы увидите не только стреляющий ЗИС-3. В экспозиции будут выставлены 15 единиц бронетанковой техники. Волгоградцы и гости города воочию смогут увидеть, и даже потрогать, танк Т-90А, БТР-80, БМП-3, самоходное артиллерийское орудие 2С19 «Мста-С», реактивную установку «Торнадо», зенитные ракетные комплексы «Тор», «Стрела-10», противотанковый комплекс «Штурм-С» и многое другое.

- Всех желающих военные накормят настоящей солдатской кашей и угостят горячим чаем, - обещают в мэрии.

Добавим, что выставка техники будет работать с 10.00 до 15.00.

Полную программу празднования 2 февраля читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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