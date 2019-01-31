В Волгоград привезли уникальные «Символы Победы»

Бронированный автомобиль с уникальными экспонатами прибыл в Волгоград накануне 76-летия Сталинградской победы. Сотрудники Центрального музея Вооруженных Сил РФ привезли 31 января в музей-панораму «Сталинградская битва» реликвии из своих фондов - Знамя Победы и орден «Победа» маршала Жукова. Увидеть их смогут все желающие с 1 по 26 февраля в Триумфальном зале. Вход на выставку «Символы Победы» - свободный, плата за экскурсию - символическая.

Но сначала сотрудники музеев бережно распаковывают экспонаты. Первый - орден «Победа» - высшая награда для советских военноначальников. Его вручили Георгию Жукову 30 марта 1945 года, когда тот был командующим Первым Белорусским фронтом, за Висло-Одерскую операцию. К тому моменту у маршала Советского Союза уже был один орден «Победа» за освобождение правобережной Украины. Дважды этой награды удостоили также Сталина и Василевского.

Орден "Победа" - настоящее произведение ювелирного искусства.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Орден – настоящее произведение искусства. Вес – 78 граммов. Пятиконечная звезда на 72 миллиметра сделана из платины, золота, серебра и эмали. В лучах – окруженные россыпью бриллиантов рубины, правда, искусственные. На изготовление 22 орденов подобрать драгоценные камни одного цвета так и не смогли.

Награду из коробки не вынимают. Осматривают, аккуратно устанавливают на постаменте посреди Триумфального зала. Подключают сигнализацию и накрывают стеклянным колпаком. Рядом – пост охраны. Уж больно ценные экспонаты.

- Орден - это ювелирное искусство, уникальный экспонат, один из символов нашей победы. Награда полководцам за талант, за стратегию. Но знамя Победы – это, действительно, кровь миллионов людей, - признается заведующая отделом экспозиционной и выставочной работы музея-заповедника «Сталинградская битва» Светлана Аргасцева. - Я часто соприкасаюсь с музейными предметами. Больше эмоций, когда держишь в руках пилотки, гимнастерки, обагренные кровью солдат, пробитые осколками.

Знамя для сохранностии упаковано в несколько слоев.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

После того, как орден занимает почетное место, сотрудники двух музеев распаковывают знамя. Его привезли в большом деревянном ящике. Сверху на древке несколько слоев пузырьковой пленки, под ней - алый бархатный чехол. А внутри - одна из нескольких копий Знамени Победы, которое 2 мая 1945 года подняли над куполом Рейхстага Егоров и Кантария. Подлинное полотнище хранится в горизонтальном положении и никогда не покидает Центральный музей Вооруженных сил РФ. А то, что привезли в Волгоград, изготовила в 1997 году реставратор Галина Советникова. Именно оно участвовало в парадах на Красной площади последние три года.

Знамя Победы в руках Игоря Данилова не первый раз.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- При изготовлении выверяются все особенности экспоната, каждая потертость, какие-то прорывы, все мельчайшие детали, которые и переносятся на реконструкцию. Так что это знамя тоже настоящая реликвия, - рассказывает начальник выставочного отдела Центрального музея Вооруженных сил РФ Анна Морозова. - Орден «Победа» и Знамя Победы покидают наш музей крайне редко, в исключительных случаях. Волгоград в этом смысле тоже исключительный город.

Знамя Победы со всеми почестями переносит рота почетного караула.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Затаив дыхание, Знамя Победы передают солдатам роты Почетного караула, которые торжественно вносят его в зал.

Ранее эти реликвии в Волгоград привозили всего один раз - в 2008 году. Так что не упустите редкую возможность увидеть все своими глазами.

Знамя аккуратно устанавливают в витрину.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Выставка «Символы Победы» - одно из главных событий празднования 76-летия Сталинградской победы (программа праздника 2 февраля).