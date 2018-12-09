Волгоградские сталкеры вновь прогулялись по разрушенному «метизному»

И вновь волгоградские сталкеры побывали на руинах Волгоградского завода тракторных деталей и нормалей. Похоже, любителям заброшенных построек «метизный» запал в душу. Еще бы, где найти столько мрачных, апокалиптических пейзажей.

Здесь повсюду контраст. На фоне «скелетов» от некогда работающих зданий – новенькие высотки, в которых бурлит жизнь.

Фото сталкеров группы "Тени прошлого"

Под слоем первого декабрьского снега – тонны хлама; старые цеха смотрят на незваных гостей выбитыми окнами, за которыми – пустота. Редеют втесавшиеся в эту мертвую зону деревья. А на подоконнике - засохшие цветы.

Фото сталкеров группы "Тени прошлого"

Прямо на улице попадается угрожающего вида оборудование. Возможно, его вытащили, чтобы распилить на металлолом. Горы железных баков, сотни метров обшарпанных кирпичных стен. Иными словами, другая реальность.

Фото сталкеров группы "Тени прошлого"

Так и стоит «метизный» в ожидании страшной участи. Его судьбу предопределили в 2014-ом, когда завод признали банкротом с пятимиллионным долгом. Уже через год цеха распилят на металл, а на центральной проходной строят многоэтажку. А ведь с 30-ых и по 90-ые здесь все процветало, и даже в непростые годы войны вместо деталей рабочие производили мины и снаряды. Ближе к двухтысячным предприятие работало на последнем издыхании, хотя еще продержалось почти четверть века.

Теперь «метизный» - отголосок прошлого.

Прощание с ВЗТДиН.Волгоградские сталкеры попрощались с заводом перед окончательным сносом. Видео: Тени прошлого

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