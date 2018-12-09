2018-12-17T13:21:16+03:00
Общество

Волгоградские сталкеры вновь прогулялись по разрушенному «метизному»

На видеоролике из серии «Тени прошлого» - жуткие цеха и полная разруха
Юлия Данильченко
Поделиться:
Фото сталкеров группы "Тени прошлого"Фото сталкеров группы "Тени прошлого"
Изменить размер текста:

И вновь волгоградские сталкеры побывали на руинах Волгоградского завода тракторных деталей и нормалей. Похоже, любителям заброшенных построек «метизный» запал в душу. Еще бы, где найти столько мрачных, апокалиптических пейзажей.

Здесь повсюду контраст. На фоне «скелетов» от некогда работающих зданий – новенькие высотки, в которых бурлит жизнь.

Фото сталкеров группы "Тени прошлого"

Фото сталкеров группы "Тени прошлого"

Под слоем первого декабрьского снега – тонны хлама; старые цеха смотрят на незваных гостей выбитыми окнами, за которыми – пустота. Редеют втесавшиеся в эту мертвую зону деревья. А на подоконнике - засохшие цветы.

Фото сталкеров группы "Тени прошлого"

Фото сталкеров группы "Тени прошлого"

Прямо на улице попадается угрожающего вида оборудование. Возможно, его вытащили, чтобы распилить на металлолом. Горы железных баков, сотни метров обшарпанных кирпичных стен. Иными словами, другая реальность.

Фото сталкеров группы "Тени прошлого"

Фото сталкеров группы "Тени прошлого"

Так и стоит «метизный» в ожидании страшной участи. Его судьбу предопределили в 2014-ом, когда завод признали банкротом с пятимиллионным долгом. Уже через год цеха распилят на металл, а на центральной проходной строят многоэтажку. А ведь с 30-ых и по 90-ые здесь все процветало, и даже в непростые годы войны вместо деталей рабочие производили мины и снаряды. Ближе к двухтысячным предприятие работало на последнем издыхании, хотя еще продержалось почти четверть века.

Теперь «метизный» - отголосок прошлого.

Прощание с ВЗТДиН.Волгоградские сталкеры попрощались с заводом перед окончательным сносом. Видео: Тени прошлого

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Волгоградские сталкеры показали руины завода тракторных деталей и нормалей

Под Волгоградом сталкеры показали «останки» заброшенного завода «Биосинтез»

В Волгограде сталкеры показали останки стадиона «Монолит»

Волгоградские сталкеры прогулялись по заброшенной школе

Волгоградские сталкеры сняли на видео подземную реку

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Обращение к Владимиру Путину - наш последний шанс: президента попросили помочь мальчику, страдающему онкологическим заболеванием
Вопрос президенту на пресс-конференции озвучил журналист из Владивостока, которому написали жители Иркутской области в соцсетях [фото, аудио]
Новости 24
В волгоградских поликлиниках создадут зональные онкоцентры
Волгоградцы тратят на ЖКХ больше, чем на мясо
Новогодний Волжский: звездное небо, светодинамический фонтан и 3D-елка
На волгоградца, спилившего шесть уникальных дубов, завели уголовное дело
Астраханские пограничники поймали азербайджанца-педофила
В Волгограде на проезде Дорожников водитель фуры потерял киоск, который вез
Мельчают: иностранный поклонник выманил у астраханки 18 тысяч рублей
Будет сыпать три дня: на Волгоградскую область обрушится снегопад
В Волгограде три дня не будут ездить электрички в аэропорт
Как должникам за капремонт вернуть оплаченную коллекторам комиссию
Волгоградских чиновников оштрафовали почти на полмиллиона за небезопасные кладбища и свалки
Интерпол поймал волгоградца, четыре года скрывавшегося от полицейских в Италии
В Волгограде застроят бывший военный городок в Дзержинском
Волгоградцы за 11 месяцев проели и пропили 157 миллиардов рублей
В Волгограде малыш попал в больницу после удара током от гирлянды
Волгоградцу, спустившему штаны в автобусе, дали год исправительных работ
В Волгограде на зебре сбили школьника
Волгоградцев приглашают за подарками ручной работы на Никольскую ярмарку
Волгоградская область продала за рубеж промышленной продукции на полтора миллиарда рублей
Банда рецидивистов воровала металл с волгоградского завода грузовиками
В Астрахани поймали грабителя, нападавшего на женщин
В реконструкцию жд вокзала Волгограда вложат 1,6 миллиарда рублей
Обгоревшему на 95% пятикласснику из Волгограда нужна донорская кровь
Киноафиша приглашает на праздничный показ фильма «1+1: Голливудская история»
Волгоградский «Ротор» покинули три игрока
Три года тюрьмы получил житель Волгоградской области за интим с 13-летней школьницей
В 2019 году в Волгоградской области отремонтируют 200 километров дорог